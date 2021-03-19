撰文： 林庭渟 最後更新日期： 2021-03-19 16:25

只要識玩FaceApp，大叔都可以變女神？近日日本一位50歲的電單車阿叔竟然用FaceApp變成金髮美女騎士，最後「照騙」傷害無數男網友！其實FaceApp不是新鮮事，不少明星都玩過，不過FaceApp有3大危機，就連FBI都要警告大家，睇你仲敢唔敢玩？

網絡女神只可遠觀而不可竊玩！騙徒手法層出不窮，萬千少男竟被日本叔叔一招傷害，「P圖」世界真的一山還有一山高！👇👇到底照騙事件是如何揭發？【點圖放大】👇👇👇

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FaceApp於 2017 年推出，由俄羅斯公司Wireless Lab研發，總公司設在聖彼得堡，儲存用戶照片的伺服器則在美國，目前有數以千萬計用戶。由於FaceApp會要求用戶多項授權，將相片上傳，所以曾經引起私隱問題，就連FBI都警告過有安全風險！除了私隱風波，更有用戶揭發FaceApp原來會自動續訂！FaceApp用戶絕對要小心安全問題！

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FaceApp的AI演算法可以讓用家自由轉變相片中性別，每次推出Filter都造成小轟動！

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瑞士雲端存儲服務公司pCloud有見及此，就統計過App Store熱門App，發現有52%手機App竟會向第三方共享用戶的位置、聯絡人、財務資料、搜索歷史等等數據！Instagram與Tinder等等港人常用的App都有上榜！pCloud希望各位用戶清楚知道自己的情況，故此數出50個出賣私隱的App排行👇👇👇50個出賣私隱的App排行【點圖放大】👇👇👇

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資料來源：NordPass

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