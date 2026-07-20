手機不要每次都充滿！中科院專家警告：長期滿電只會加速變舊

曾親手研發出中國第一代鋰離子電池的中國科學院物理研究所黃學傑研究員，近日在公開採訪中科普了不少鋰電池使用的專業常識，其中就明確指出，日常用手機次次都把電量充到100%，確實會對電池健康造成持續性的額外損耗。



在這位深耕電池領域數十年的專家看來，日常使用場景下最穩妥的做法，是每次充電將電量充至80%左右就停止，這是當前公認能最大化延長鋰電池循環壽命的使用方式。

日常用手機次次都把電量充到100%，會對電池健康造成持續性的額外損耗。（Pexels@Stanley Ng）

滿電狀態下鋰電池的電壓會長期維持在峰值高點，內部的電化學活性材料變舊速度會明顯加快，久而久之就會導致電池可用容量出現不可逆的持續衰減。所以日常偶爾應急把電池完全充滿並不會造成多大損傷，真正會加速電池變舊的，是長期形成每次都必須滿充的固定習慣。

手機充電到這數值會延長使用壽命▼▼▼

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當然使用習慣的另一個極端同樣不可取，如果每次都把電池電量用到徹底耗盡，直到手機自動關機才想起來接入充電，這種深度放電的操作也會對電池內部結構造成額外負擔，同樣會大幅縮短電池的整體使用壽命。

手機耗盡電量才接入充電，這種操作也會對電池內部結構造成額外負擔。（Unsplash@Wengang Zhai）

還有一個絕大多數普通用戶都忽略的損傷點：邊充邊玩大型遊戲這類高負載應用，會讓電池短時間內溫度快速飆升，這種高溫場景給鋰電池帶來的不可逆損傷，遠比單純把電池充滿電本身要嚴重得多，日常使用中反而要優先規避這類操作。

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