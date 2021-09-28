iPhone 13新用家，又或是已經升級iOS 15的機主，今次Apple大更新，其實還有很多沒有公開提及過，你有所不知的隱藏新功能！比如可以限制個別App通知、高速播片、相機自動掃瞄文字ake notes寫筆記，暫借iCloud空間Backup轉新手機。



看apple沒有公開介紹的20大iOS 15 秘技前，不如看睇睇iOS 15有甚麼基本新功能吧。

iOS 15作業系統升級五大新功能：

+ 6

iOS 15 隱藏功能【01】Apps獨立設定通知靜音

在通知中心中點選你想靜音的App通知，之後左Silde，就會見到「選項」，當中可選1小時/1日或長時間靜音。如想重開通知，可在設定Setting內重設。

apps獨立設定通知靜音

iOS 15 隱藏功能【02】通知摘要編排處理大量msg

setting/通知/追加「摘要編排」功能，定時為你送上指定App通知總合報告，比如WhatsApp有40條、IG 20條，方便處理大量msg。

通知摘要編排處理大量msg

iOS 15 隱藏功能【03】整理Home Screen更方便

在Home Screen 長按空白位，就會進入編輯主頁Icon模式。此時再點一下底部的白點，就會看到各頁面的縮圖，你可自由改變順序，也可Del個別頁面。但放心，頁面只是收起，任何時間都可重新顯示。

整理home screen更方便

20個 iOS 15 隱藏功能快讀卡（點圖放大）

好多個功能都需要睇圖解先明，點擊入內睇全20個iOS 15隱藏秘技！

+ 17

如果你已經出了iPhone 13／13pro等新一代蘋果手機，這20個非常實用的隱藏技，你馬上就可以使用。但如果你手上的是舊款iPhone，可參考下表看看能夠升級至iOS 15。



同場加映：確認你的機種是否支援iOS 15 / iPadOS 15(點圖放大)

+ 14

今次iOS 15算是非常大型的升級，下載容量有3GB以上，如果升級前最好就看看以下注意要點，以免出事。



同場加映：iOS 15 升級前注意事項(點圖放大)

+ 4

同場加映：iOS 15 / iPadOS 15 升級8大注意 隨時變白蘋果 附支援機種清單