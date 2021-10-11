颱風圓規襲港｜熱帶氣旋一個接一個，繼上星期令香港天文台掛起 8 號風球 22 小時的「獅子山」之後，現時另一強烈熱帶風暴「圓規」正集結於香港東面、並預計將在未來兩天進入香港 400 公里範圍，隨時為香港帶來威脅。如果想最快收到颱風訊息，除了天文台APP外，本文還有兩大推薦。



強烈熱帶風暴「圓規」於今晨 8 時正朝西移動、並預料在周中於香港南面 400 公里範圍掠過。（圖 香港天文台）

打風、落雨預報天氣必備 兩大手機 App

天文台估計，圓規在星期三初時最接近本港，當然強風以及大量降雨亦不會缺席，想時刻留意到最新的天氣資訊？以下兩個手機 App 可謂必備👇👇👇

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2021 年眨眼已過去三季，在剛過去的 9 月，手機市場可謂精彩非常，除了有 Samsung 摺機上市，Apple 一年一機的 iPhone 亦迎來新一代 iPhone 13 系列，讓人換機欲望直線上升。

記者為大家搜尋的手機為 2018～2020 三年期間推出的各廠旗艦機，品牌包括 Apple、Samsung、Huawei、Sony、LG、HTC 等等。資料來源除了參考手機二手回收店鋪，亦來自各大電訊商、連鎖經銷商的 Trade-in 回收價。

***回收手機價錢會按手機實況評估調整，最終回收價由店鋪決定，以下資料僅作參考用途***

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