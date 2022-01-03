新冠肺炎疫苗懶人包．限堂食｜香港肺炎疫情準備迎來新一浪！新冠病毒 Omicron 變種早前殺入香港社區，政府方面為了控制傳播，日前預告將會在農曆新年前、約在 1月 22 日擴大「疫苗氣泡」措施，預料會強制市民在進入食肆堂食前必須至少已打一針疫苗。



繼早前規定市民進入所有食肆堂食前都需要以《安心出行》掃描處所張貼的二維碼方可進入，政府將在日內規定進行堂食前必須至少打一針（資料圖片）

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新冠疫苗懶人包：港人必知 7 大 Q&A

根據政府截至 1 月 3 日公布的最新資料，目前香港接種了第一劑新冠疫苗的人口約為 489 萬，佔香港總人口約 72.6%，換言之在新規例實施之後，全港尚有近二百萬人未曾符合進入食肆堂食的資格，相信未來會有更多人考慮接種疫苗；以下就為大家送上有關事項的多項必知資料，讓大家考慮的時侯更清楚目前政府的疫苗措施。

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如何在安心出行加入針卡？《安心出行》6 大必學功能

要出示針卡紀錄，除了醫健通或紙本紀錄，其實亦可以用到政府近半年來不斷推廣的《安心出行》App，其至今已經作出多次更新，除了原本的出行紀錄功能，最近又加入了針卡以及檢疫紀錄的記錄及顯示功能，過程並不複雜，同時亦支援多個其他功能👇👇👇

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由 12 月 9 日起香港市民進入所有食肆前都必須要用到《安心出行》掃描二維碼。由於仍有不少人未有智能手機／想用一部專用手機作《安心出行》之用，政策一出，市面上又引起另一股購買手機的熱潮，早前就有人在網上分享其在國內淘寶買入的超迷你手機，引來網民討論！👉👉👉詳情請到原文閱讀