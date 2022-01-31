iPhone「捷徑App」自動生成有趣拜年祝福語｜現在拜年在再只局限在面對面，特別是受疫情應該的近兩年時間，部分親友不能親身拜年，唯有在 WhatsApp 和 Signal 等通訊 App 上互相祝賀來年幸福。不想每年都只會說「恭喜發財」﹑「身體健康」？原來利用 iPhone 的捷徑腳本，就能快速生成不同的虎年祝福語，讓大家可以用更有趣的祝福語拜年。



拜年不只有「恭喜發財」﹑「身體健康」（香港01美術製圖）

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虎年賀詞產生器

先確保 iPhone 上裝有「捷徑」App，之後點擊連結下載「虎年賀詞產生器」，在「捷徑」App中選擇「加入捷徑」。加入後，會在「捷徑」App中看到「虎年賀詞產生器」，點選入內就能找到很多組適合在虎年使用的農曆新年祝福語。

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按下想用的字句，「捷徑」就會彈出該組祝福語，按「完成」即馬上複製到剪貼簿。之後就可以回到 WhatsApp﹑Signal 等，用這些虎年祝福語輕鬆向親友拜年。

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👇👇虎年賀詞產生器使用方法 4步輕鬆找出有趣祝福語👇👇

資料來源：mrmad

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