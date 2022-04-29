網絡｜無埋網線令WiFi無法覆蓋全屋　簡單2招即解決「無網」生活

每年的「金三銀四」，都有不少朋友開始進行家庭的裝修活動，可以說是一年中最適合裝修的季節之一。裝修什麼最重要？沒錯，規劃最重要！



很多朋友在裝修時各個項目都規劃的非常完美，到最後傢俱家電都進場完畢後才發現沒有在裝修時進行網絡佈線！這就導致，使用一台無線路由器所帶來的WiFi信號不能滿足所有房間的覆蓋需求，但其它房間又沒有提前埋網線無法擴展網絡，無法實現全屋WiFi覆蓋，讓人十分頭疼。所以，如果家中是90平米以上的居室戶型，建議在裝修時將每個房間（衛生間、廚房等除外）都提前預埋網線，方便日後進行上網。

▼▼▼忘記埋網線可如何解決？▼▼▼

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這種組網方式，需要在弱電箱部署支持千兆網絡的交換機，通過光貓撥號連接交換機，再將每個房間預埋的網線插入到交換機的各個端口中。這樣一來，其它房間只需要再單獨部署無線路由器或者安裝面板式ap就可以滿足其WiFi上網需求。需要注意的是，如果選擇面板式ap提供WiFi，還需要弱電箱裏的千兆交換機支持PoE供電功能。

如果家中房間較多（4個以上），都要安裝面板式ap，就需要購買8口以上支持PoE的交換機。如果家中房間在4個或者4個以下，可以選擇華為路由H6套裝，其主機不僅是路由器，更包含了交換機和PoE供電功能，面板支持WiFi 6，並且無需拆除原有網口面板，直接連接網線並粘在原有面板上即可使用。

沒有預埋網線怎麼辦呢？不用著急，還有以下兩種方法能夠拯救你家中的WiFi網絡！

第一種，mesh組網，適合牆體不多的家居環境。其原理是通過多台路由器通過無線傳輸擴展WiFi網絡，不會像無線中繼那樣中繼後網速減半。

第二種，電力線組網，適合沒有預埋網線，家中牆體較多的環境。其原理是利用用戶家中的電線傳輸網絡信號，將電線變成網線。使用起來也非常簡單，在主路由連接好光貓後，哪個房間需要上網只需將子路由插在電源上即可擴展網絡。

怎麼樣？您學會了嗎？全屋WiFi現在必不可少，在裝修的或已經裝修完的，照着這份攻略操練起來吧！

【本文獲「中關村在線」授權轉載。】