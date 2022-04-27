MIRROR演唱會2022《MIRROR.WE.ARE LIVE CONCERT 2022》，搶飛前3個準備 搶飛機率大大提升｜MIRROR終於決定今年7月進軍紅館，一連10場（或會再加場）與鏡粉們一同狂歡！雖然仍未公布門券正式開售詳情（4月28日公布Citi The Club優先搶購詳情），但一早已預視門券絕對一飛難求，可是如想正價搶得門券就要及早多方準備。



4月28日更新：Citi公布4月29日「 Citi The Club 信用卡客戶優先預訂 《FWD 富衛保險呈獻: MIRROR.WE.ARE Live Concert 2022》演唱會門票」。詳情如下文詳解。



去年全城熱搶MIRROR演唱會門券，一票難求，很多鏡粉為了追星唯有「食炒價」購票入場支持。雖然早前正式公布MIRROR將於7月進軍更大的紅館，預計會有更多門券以供鏡粉們搶購，但似乎熱度比想像中還要厲害，相信正式開售時仍會一票難求。如果不想再「捱炒價」購票，當然最好的方法就是先加入官方後援會（fans club），但未能入會的話，搶飛前作以下3個準備，相信入手機率大提升。

（資料圖片）

記者去年的MIRROR、軒仔至最近的黃子華等都能成功購票，今次為大家分享心得，好讓大家早有準備、提高搶購MIRROR門券成功率。

👇之前記者成功網上搶購各演唱會門券👇

👉 準備1：申請mox Credit

mox是近年其中最積極提供簽帳優惠虛擬銀行，今次MIRROR演唱會公布了mox將會是優先訂購的信用卡單位之一，而且申請mox戶口比一般信用卡更簡單，只需要年滿18歲，擁有香港永久居民身份證就可以開啟戶口（debit card扣賬卡）。如果補交收入證明，更可以簡單開啟mox credit（信用卡服務）。相信這是最快最簡單可取得優先訂購MIRROR演唱會門券的途徑。

當然，如果要申請mox戶口及mox credit，有2個方法可以額外獲取更多獎賞回贈。

獎賞方法1－使用指定邀請碼「GOMOX」開戶兼申請Mox Credit，只要消費滿$500即賺$500！名額先到先得，額滿即止！

獎賞方法2－只要輸入朋友的邀請碼，然後利用mox credit消費滿$400（開戶30日內），便可以賺取$400（朋友亦可同時賺取$300）。

👉 準備2：申請Citi The Club信用卡

Citi公布4月29日「 Citi The Club 信用卡客戶優先預訂 《FWD 富衛保險呈獻: MIRROR.WE.ARE Live Concert 2022》演唱會門票」。詳情如下:



預訂日期：2022年4月29日

預訂時間：早上10時至晚上11時59分

前往Cityline網站預訂

每張合資格 Citi The Club信用卡之客戶限購4張門票

今次Citi The Club信用卡優先預訂MIRROR演唱會（網上截圖）

記者秒批新卡後，就算未收到實體卡都可以利用虛擬卡來訂票。（手機截圖）

👇👇 秒批Citi The Club信用卡後，如何即取得信用卡資料訂票👇👇

只限4月28日或之前批核的Citi The Club信用卡優先預訂（網上截圖）

👉 準備3：及早申請Urbtix會員

雖然去年曾指今年紅館的購票系統將會轉「貓眼娛樂」，可是似乎因為疫情的關係，至今仍由Urbtix（Cityline）作銷售渠道。為了可以更順利購票，最好及早在Urbtix開啟帳戶，及早輸入個人資料，在購票時更為暢順。不過想在Urbtix成功購票，都要一點技巧，下文為大家分享。

相信今次MIRROR仍然會是Urbtix作售賣渠道

Urbtix搶飛重點1：不要同一IP瘋狂Refresh



很多人認為同一台電腦或同一網絡下開多台手機、電腦主機來提高「撞門」入去的機會，但近月發現Urbtix為了阻止「機械人程式」，而進行「封鎖IP」的行動。發現如果同一網絡IP被發現不尋常的大量request入網，便會有機會被「Ban IP」（封鎖IP），而且最慘是大家未必知道自己已被block...因此最安全計，大家最好分開手機流動網絡及家中WiFi上網搶飛。而且不要瘋狂refresh，被誤以為機械人惡意攻擊。

另外，公司、公眾的WiFi network絕對是「Ban IP」高危一族，因為大家並不知道同網絡中有多少個人同時間在Urbtix搶票（大都是1個IP Share給多人使用）而被誤封。安全起見，在公司或街外時，還是乖乖用自己的手機流動網絡才更安全。

公司及公眾WiFi網絡有機會被誤以為機械人而被Block（電腦截圖）

Urbtix搶飛重點2：同時準備電腦及手機



要成功搶入Urbtix，當然開多幾個browser有著數，可是系統識得detect重覆開啟頁面而停止refresh，因此建議電腦同時安裝多款不同的Broswer，如Google Chrome、Firefox、IE、Safari等。（當然要小心盡量避免一個IP多機同搶）

除了用電腦外，亦建議同時用手機、平板電腦同時搶飛。（林勇攝）

Urbtix搶飛重點3： 10時準時入網



開售當日，不要早過10時入網，因為現在Ubtrix會將10時前入網的準買家踢走，所以太早入到去都沒有好處。安全計，早上9：55左右分開始準備入網才是上策，有機會10點正一開閘立刻入到去購票網買飛。

（網上截圖／以其他演唱會作示範）

Urbtix搶飛重點4： 熟知購買步驟，選擇合適的付款方法

雖然成功進入系統後，買家有15分鐘時間「慢慢」購買，可是有時系統繁忙太慢時，撳多幾個選項，隨時load到最後買不到就一殼眼淚。最好熟知購買步驟，可以節省購買時間。另外，最後大家付款之時，可以選擇「Visa」、「Master」、「AE」及「銀聯」付款，記者就偏好使用AE卡埋單，因為大都不需要「SMS驗證」便可以購買成功，比起其他信用卡要等手機收SMS，輸入驗證碼後再loading才可以購入，更快成功購入。