網上報稅教學｜稅局在 6 月 1 日終於向各位打工仔發出「綠炸彈」，即使不想面對但又無法逃避。如過往一樣，網上報稅可以自動延期一個月遞交。以下特別為報稅新手，提供網上報稅和申請「稅務易」教學。



網上報稅

即使是在職場打滾多年，還是剛進入職場的新鮮人，每次都要重新報一次稅。想方便的話，就要用「稅務易」網上報稅，除了可以有多一個月的報稅寬限期（2022年8月2日前），更可以在下一年預填大部分個人資料，如沒有轉工的話，下年報稅就能省卻很多輸入資料的時間。

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2022 年 6 月 1 日起，在稅務易帳戶內會收到尚未提交的報稅表，基本的資料都是根據系統要求填寫即可，特別要提的是「可扣減的開支」。如果有住宅租金﹑自願醫保和進修開支等，都能成為扣稅項目，有機會減少交稅金額，更重要的是要填寫強積金供款金額，很多人在網上報稅都會漏掉這一步而繳交冤枉錢。

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政府一站通「稅務易」網址：https://www.gov.hk/tc/residents/taxes/etax/information/