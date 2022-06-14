攝影｜四種方法有效減少拍虛　開啟防抖最穩妥　周圍物品可這樣用

你是不是經常遇到照片拍虛了，尤其是在光線比較暗的地方，比如室內、夜晚等等環境下。這是因為你拍攝的時候快門速度太慢，無法滿足我們手持拍攝的需求；或者是因為機震造成照片虛掉。



今天，我們來為大家傳授四種方法，可以有效的減少拍虛的機率，提升畫面的拍攝成功率。

▼▼▼以下四種方法可減少拍虛▼▼▼

+ 15

方法1：了解安全快門速度

安全快門是理論上保證畫面不會拍虛的最低快門速度，也是我們手持拍攝時應該掌握的知識。安全快門的速度，一般是鏡頭的倒數關係，比如我們使用50mm焦段拍攝，那麼安全快門就是1/50秒，100mm就是1/100秒，以此類推。

但是我們在使用長焦拍攝的時候，即便是在安全快門速度上，也不一定保證會不拍虛，因為長焦對抖動有加持的作用。因此使用長焦鏡頭拍攝的時候，快門速度要比安全快門再高一些才穩妥。

另外就是如果有防抖，盡量開啟防抖，這樣就可以明顯提升拍攝的成功率。不論是機身防抖還是鏡頭防抖，能開啟的都開啟。現在的相機和鏡頭的水平，防抖對畫質幾乎沒有影響。

方法2：搭配三腳架或者獨腳架

如果是因為機震造成的畫面虛掉，那麼最有效的方法就是搭配三腳架或者獨腳架來使用。我們一般拍攝長曝光手法的時候，一定會使用到三腳架，比如拍攝車流、流水、流雲、星空、銀河、星軌等等題材。使用三腳架，基本上拍攝的成功率就有非常大的保障了。

但是在一些機動拍攝的場景，三腳架移動起來很不方便，因此我們也可以使用獨腳架來代替。使用的時候，獨腳架往地上一放，就可以拍攝了。因為有支撐，所以我們也可以很有效的避免機震產生，提升成功率。

方法3：利用周圍環境的物品

在很多時候，我們出門並不會攜帶三腳架或者獨腳架，比如掃街、旅行的途中，因此我們就要去善於尋找周圍一切可以利用的環境來輔助我們拍攝，減少機震或者抖動。最簡單的辦法就是找到一些穩定的物體去擺放相機，充當三腳架或者獨腳架的作用。比如車頂、石頭、樹幹、垃圾桶、圍欄等等物品都可以，筆者親測有效。

如果實在不好找地方，又只能進行手持拍攝，那麼我們可以先將身上的背包、袋子等等累贅物品先放在地上，然後以正確的姿勢來握持相機進行拍攝。拍攝的時候可以盡量提升ISO、讓光圈更大，從而達到或者接近安全快門速度。另外，如果實在不行，我們可以將身體依靠牆、樹木、欄杆等物體，也可以減少震動或者晃動，同時憋住氣。

方法4：倒計時拍攝或者使用快門線

最後這一個方法，其實是針對使用三腳架的朋友而言的。即使放在三腳架上，因為有些用戶的三腳架很便宜、質量不好，因此本身就不能夠保證完全不會晃動，尤其是中軸抬升到最高的時候。這時我們就要打開倒計時拍攝，我們按下快門之後，相機倒計時的時間段內，晃動基本上就會消失。

另外，在一些特殊的拍攝上，我們最好搭配快門線來使用，因為頻繁的按壓快門，或者按住快門不鬆手，也很容易造成相機的震動或者晃動。使用快門線，就可以很明顯的改善這個問題。

今天給大家介紹的這四種方法非常實用，而且可以有效避免抖動、震動造成的虛掉，明顯提升拍照的成功率。當攝影的時候，可以將幾種方法進行搭配使用，會有更好的效果。如果還有什麼關於攝影的知識想要了解，可以留言給我們，我們會推出的新的文章為大家解答。

延伸閱讀：攝影｜零基礎玩轉相機測光系統 運用測光、曝光補償影出滿意靚相

+ 26

【本文獲「中關村在線」授權轉載。】