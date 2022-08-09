木蘭風球／8.9打風／三號強風信號｜天文台預測木蘭風球會移向廣東西部至海南島一帶，並逐漸增強，三號強風信號最少會維持至下午 6 時。而大部分人關心的，木蘭風球會不會增強至八號風球，天文台解釋需視乎熱帶低氣壓的強度變化，以及本地風力變化。

受木蘭風球影響，香港在今明兩日都會有大驟雨﹑雷暴和猛烈陣風，想最快收到颱風訊息，以決定如果應變，就要裝定以下三個 App 追蹤颱風路徑。



「我的天文台」首選天氣App

最貼近香港天氣情況，以及即時颱風信號的資訊，當然是使用香港天文台的「我的天文台」App。除可以查看分區天氣、氣溫預測、風速、風暴資訊等，還會推送天文台發出的天氣警告，打開通知就能夠第一時間知道重大的天氣變化消息。

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「Windy」圖表睇天氣變化

「Windy」同樣可以查看風暴資訊、降雨量、全球天氣及分區天氣等，但比「我的天文台」App方便的是，可以直接放大地圖查看指定區域的天氣情況，特別是想知道該區有沒有下雨，「Windy」會更直接用圖表顯示預測變化。

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天文台預測「木蘭」將逐漸增強，8月9～10日有狂風大驟雨及雷暴（天文台網站截圖／8月9日 16:45 更新）

「AccuWeather」check體感溫度

「AccuWeather」除了和以上兩個app一樣有基本天氣資訊外，還有顯示體感溫度（RealFeel），等你不會被空氣溫度「誤導」，而穿太多或穿不夠衣物。

iPhone 自動報天氣

木蘭風球現時未知會否增強至 8 號風球，就算凌晨突然掛 8 號，也有方法一起床就知道即時天氣情況。就是利用 iPhone 內置的「捷徑」App，只要按以下 6 個步驟，就能指令 Siri 在每日鬧鐘暫停後，自動讀出用家所在地的天氣情況，更可以自行設定想知的天氣數據，如溫度﹑體感溫度﹑降雨率﹑濕度等。

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資料來源：天文台