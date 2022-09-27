iPhone 14系列的iOS 16新介面，不單只購買了新手機才能享用，當中「自定鎖機畫面」+「自動相片退地」兩個超實用／好玩功能，連舊機升級後也能使用；馬上教你結合使用以上兩種新功能，令舊iPhone耳目一新。本文會由淺入深教你4種自製Wallpaper／鎖機畫面的秘技。



Custom自定鎖機畫面原理

iOS 16 的銷機畫面不單可更改時鐘的字型及顏色、自定widget，也利用了上文提及的自動退地功能，識得分析相片中的人物主題，將背景改色加效果，甚至做到景深效果，半退人物頭部疊在時鐘及Widget上，令鎖機畫面更多變化。

iOS 16 鎖機畫面可選開／關景深效果，半退人物頭部疊在時鐘及Widget上，令鎖機畫面更多變化。@odorimu_maho 圖片

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iOS 16 的銷機畫面可更改時鐘的字型及顏色、自定widget。

第1招：活用三方App｜IG簡易補頂底色地

如果相片的橫直比不適合用作wallpaper，又或是人物主體上方沒有預留空間，做成wallpaper後人物的面相就會被時鐘遮蓋。其實可以利用IG「新增限時動態」share想用的相片，等IG自動幫你在相片上下位置補色，再將它Save起（紅圈位置），即可用作wallpaper圖片。

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第2招： 粗暴直接｜三隻手指夾硬拉圖

如果連IG都費事開，可直接在揀選wallpaper相片後，強行以兩指向內收，令相片在畫面下方縮細、固定成一個正方型，兩隻按實不放再以第3隻手指點OK，系統原來一樣會自動根據相片的色系補上底色，簡單又易用。



理解新功能 02：相簿識自動退地

學第3至4招前，先要知甚麼是「自動退地」，現在只要在原生相片庫中點選主體，不論是人物、食物、動物均可，iOS 16會自動識別出它並刪去背景，長按不放再點右上角編輯／儲存影像，即可將相片變為一張像LINE Sticker一樣，沒有背景的貼圖，我們就叫它做「退地Sticker」吧。

長按退地小圖並點右上角編輯，可選擇「儲存影像」 ＠Yuuya_sama 圖片

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第3招：雙app並用｜原生退地+三方App

Step 3.1｜先save起一張「退地Sticker」備用，比如今次試玩用了阿Day的相片。下載名為「PhotoRoom」的免費改圖app，以「PhotoRoom」將夠Day Sticker打開。

長按Day將它save成一張「退地Sticker」備用，下載名為「PhotoRoom」的免費改圖app，以「PhotoRoom」將夠Day Sticker打開。

Step 3.2｜建立圖片時要選IG Story 直身長方型尺寸，將阿Day Sticker擺放在適當位置。之後用手指點一下黑色背景，再自由轉換顏色，成功就另儲新圖，就可自製藍天背景的阿Day Wallpaper了。

建立圖片時要選IG Story 直身長方型尺寸，將阿Day Sticker擺放在適當位置。

第4招：自己背景自己改

4.1｜其實就是第3招的進化版，以超紅Cosplayer 花梨及Luffy的《Lycoris Recoil 莉可麗絲》Cosplay照試玩，照舊製作一張「退地Sticker」備用。

以超紅Cosplayer 花梨及Luffy的《Lycoris Recoil 莉可麗絲》Cosplay照試玩

4.2｜之後照樣以「PhotoRoom」app打開Luffy 花梨 Sticker圖，但今次點選背景時不是改色，而是選「取代」－＞相片庫，換成另外搜尋下載的莉可麗絲cafe背景圖，校準位置再save相，即可以用來做wallpaper！

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