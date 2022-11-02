打風交通／颱風 放工交通／尼格八號打風交通安排｜天文台考慮在正午12時至下午2時之間發出八號烈風或暴風信號（8號風球），部分已回到公司的打工仔，就要在中午迫車返回家中。想盡量避過人潮，用最佳的路線回到家，就以裝定以下 3 個交通 App，早一步睇定颱風天的交通情況。



每次打風都會打工仔返工放工交通都非常麻煩。（資料圖片）

尼格熱帶氣旋消息

11:40 更新：天文台會在 13:40 或以前發出八號熱帶氣旋警告信號



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《香港出行易》

不論是駕車人仕，還是乘坐公共交通工具，在颱風天都需留意政府發出的特別消息，如道路事故﹑公共運輸服務消息﹑天氣警報，第一時間了解改道或塞車情況，轉行另一路線，以及查看哪些巴士路線因打風暫停。以上的資料，都可以在《香港出行易》查看，亦可打開推送訊息，第一時間收到最新交通資訊。

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《Citymapper》

當天文台發出 8 號風球懸掛時間的預報後，部分打工仔就準備離開公司回家。由於將有大量人潮乘坐交通工具，因此可以先用《Citymapper》 App，查看哪一條路線最快到目的地。同時，《Citymapper》會顯示車輛預測班次時間﹑最佳車廂，以及最佳港鐵站入口，幫大家盡量避開人潮。

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《高德地圖》／《Google Map》

至於駕車人仕，除了用《香港出行易》查看改道或塞車情況，更應先打開《高德地圖》／《Google Map》，了解塞車情況，盡量避開「紅色」的擠塞路線。