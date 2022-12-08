電熱水煲使用禁忌｜天水台預測乾燥的東北季候風會持續影響香港，截至 12 月中的最低氣溫為 14°C。正式轉涼的日子，市民都開始換上大褸﹑家中亦準備各種保暖家電。很多人會在冬天飲熱水保暖，不過低溫又會使電熱水煲的熱水急速降溫，一天內需要多次重新煲滾。但原來翻煲水有機會致癌？到底為什麼呢？



翻煲食水有機會致癌？

中國疾控中心環境所實驗人員測試後發現，自來水的亞硝煙鹽含量每升有 0.007 毫克，當經過第一次煲水後，就會升到每升 0.021 毫克，翻煲 5 次後會升到 0.028 毫克，10 次後升到 0.03 毫克。硝煙鹽會在加熱的過程中，轉化為亞硝煙鹽，而煲水會令水蒸發，但亞硝煙鹽不會隨之蒸發，因此多次煲水後就會令每升水的亞硝煙鹽含量上升。

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亞硝煙鹽影響

亞硝煙鹽有機會導致正鐵血紅蛋白血症和癌症，同時有機會和人體內的食物或藥品，產生化學反應，轉化為有致癌性的亞硝基化合物，因此不應攝取過量的亞硝煙鹽。

根據生活飲用水衛生標準，亞硝煙鹽的規定含量不超過 10 毫克／公升，所以其實多次翻煲食水後，水中亞硝煙鹽的含量也對健康沒有太大應該，不過仍不建議同一煲水進行太多次翻煲，原因是有機會令食水產生異味。

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👇👇消委會教路4步清除電熱水煲異味👇👇

香港城市大學生物及化學系林漢華教授表示,食水在保持高溫下，長時間和熱水煲接觸，水煲上的異味遷移到食水的問題可能會比較明顯，如銻﹑銅﹑錳﹑鐵等，因此食水或會出現「金屬」味。消委會就分享了以上 4 步清除電熱水煲異味的方法，特別是新買的電熱水煲，建議先煲多次熱水沖洗，才正式使用。