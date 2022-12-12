天文台預測，至下周3（12月21日）的氣溫仍然寒冷，周日更會跌至 9°C，應該很多人都拿出各種保暖電器，為寒冬準備。不過，在使用發熱的家電如暖風機﹑暖爐﹑電熱氈等，稍一不慎有機會發生過熱起火的意外，因此要特別小心。



暖風機安全使用貼士

一般來說，大多家庭都是共用暖風機，因此需要不停搬到各個房間或客廳使用。而暖風機這類發熱家電的功率較高，使用時不應與其他電器共用電源，以免超出負荷。另外，上海金山消防局就曾測試暖風機的安全性，把棉布放在暖風機上，不到5分鐘時間已開始變形，約10分鐘更被點燃起火。因此，使用時易燃物應遠離暖風機，如沒有在家，更應該完全切斷電源，以防短路起火。

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電暖氈安全使用貼士

消委會曾分享過電暖氈的安全使用貼士，當中原來電熱氈尺寸應配合床鋪的尺寸，使用時切勿捲起﹑摺疊或弄皺，因為有機會損壞內部發熱線或令其散熱不良，或可能會導致過熱起火。同時，由於電暖氈使用時大多數是在睡眠期間，因此 3 歲以下幼兒﹑不能自理或行動不便的長者不宜使用，以免出現過熱時，未能迅速反應導致受傷。

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