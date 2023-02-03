全面通關．回鄉證網上續期申請懶人包｜政府正式公布2月6日（一）起，香港與內地全面通關，而且不設人數限制亦不需預約，同時取消出入境前核酸檢測要求，令香港居民回內地更加方便。不過多年沒回去，大有可能回鄉證已過期，原來續期、申請的方式已與過往有很大不同，只接受上網預約及登記（不設walk-in）。記者最近就實試整個更換過程，更為大家分享續期懶人包。



現時申領、續領回鄉證，只接受網上預約、登記，不會再在現場排隊派籌，所以需要及早前往香港中旅網站預約登記（前往）。

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現時申請、續領回鄉證需要在網上先行預約才可，不設現場即日籌號派發。

登記步驟如下：

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1. 先上中旅證件網站預約預約

2. 選擇「到期換發」、「遺失補發」、「更改補發」」、「損毀補發」、「首次首請」等選項，然後點按「下一步」。

3. 今次記者選擇「到期換發」，然後在下一頁中輸入原來回鄉證及個人資料。

4. 接下來選擇5個可換領的地點及時間。

5. 登記成功後，便可以看到登記的資料，記得準時到達預約地點。

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網上預約完畢，便記得準時於預約日期及時間前往中心繼續申領。另外，在前往續證前，記得準備好證件相，而且相片有一定嚴格規範，包括紙質及數碼相片，紙質相片與數碼相片必須為同一影像的相片。而數碼相片必須通過符合國際民航組織DOC9303 文件要求的相片檢測系統對相片尺寸及質量作檢測，檢測合格才可接受辦理。（坊間大部份拍攝證件相的店鋪都可代勞，亦可直接使用證件服務中心大堂內的快相服務。）

回鄉證續證的相片要求十分嚴格，不能隨便用其他證件相片代替。

到了預約當日，直接前往換領中心的自助受理終端便可以繼續接下來的步驟。

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1. 預約時間來到指定地點後，不需要取籌直接前往「自助受理終端機」。

2. 直接將舊回鄉證放在機上掃瞄。

3. 然後再掃瞄香港身份證。

4. 接下來掃瞄相片上的條碼。

5. 在拍攝證件相時一定要說明是需要回鄉證格式，便會有一張條碼紙給予申請者，直接掃瞄便可。

6. 在屏幕上簽名。

7. 選擇普通證（390元），還是加急快證（670元）。

8. 核對資料沒有錯後，便可以繼續。

9. 取得籌號後，在大堂等待到櫃位交相片給職員便可完成。同時可以選擇親身回來取證，或加50元選擇郵寄（要預多幾日時間），同時會即場將舊證剪角廢棄。

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