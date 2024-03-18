貓咪是健康寶寶吃飯極講究　一口飯一口菜　網民驚呆：比我還養生

日常飲食影響著身體健康，現代不少人會重視各種營養是否攝取足夠，例如一餐中如果有肉有飯有菜，就能攝取到蛋白質、澱粉和膳食纖維。有網友就分享一隻貓咪正在吃飯，牠的餐點內容可以說是超級講究。



畫面中一隻白貓面前有幾個小碗，只見牠先去吃碗裡的肉泥後，再低頭去啃幾口旁邊放著的一整根黃瓜，吃飯方式就跟人類吃飯會配小菜一樣，除了肉食之外，還會主動攝取蔬菜的行為也是讓人看了相當意外。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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網友們看到這神奇的一幕也直呼不可思議，紛紛在底下留言：「貓都吃到葷素搭配」、「一口飯一口菜」、「肌肉好結實」、「這貓一定不便秘」、「吃得比我均衡」、「營養師貓貓」表示一般貓咪通常是整碗飼料埋頭就吃，甚至還會挑食，相比之下這隻貓咪非常懂吃，也難怪影片中牠的體格看起來這麼健壯了。

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