狗狗在到新家後 短短30分鐘後慘遭退養 理由荒誕得令人直搖頭
撰文：聯合新聞網
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美國一處收容所一隻大狗終於盼到被領養的機會，當牠歡喜跟著新主人前往新家，美夢卻在短短30分鐘後破滅，只因為一個愚蠢的原因。
舊金山動物救援組織Mutt Luv Rescue一隻名為「司摩爾」（S’mores）的米克斯狗狗日前被新飼主領養，卻在短短30分鐘後被退回收容所，原因只是因為「牠太大隻」。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！
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這個戲劇化的消息震驚了當地的動保人士，該組織的創辦人兼老闆莎拉（Sarah Meiches）難過地表示，大家對於這件事都目瞪口呆，從離開收容所到被退回這30分鐘內，司摩爾完全沒有長大或增重，覺得「太大隻」這理由實在很荒誕。
司摩爾回到收容所後看起來相當沮喪，幸好短短幾小時後有一位志願者雪中送炭，表示願意擔任司摩爾的寄養家庭，幫助狗狗離開收容所，協助牠早日敞開心扉。
司摩爾在寄養家庭住了幾個晚上後很快就融入，莎拉稱讚牠是一隻聰明、好奇、愛社交又快樂的狗狗，喜歡爬山和冒險，而且相當親人，總是無時無刻黏在照顧者身旁，在沙發上變成一個大枕頭和主人相依偎。
跟司摩爾相處後，寄養家庭說很難理解為什麼當初那名領養人會把這麼棒的狗狗退回，雖然司摩爾有時會過度興奮，但學習速度快，努力想融入成為家庭的一份子。司摩爾至今還在等待一個家，希望能陪伴牠終身的有緣人盡快出現。
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