殯儀館是狗狗見到主人最的地方　失落汪守候等待　最終結局有喜訊

毛孩其實都知道。中國大陸近日發生一起令人感傷的故事，某處殯儀館外有隻狗狗已經連續待了好幾天，一問才知道原來是飼主不幸過世，但狗狗似乎想繼續待在這裡等待熟悉的身影。後續有網友回報好消息，狗狗目前已經順利被善心人士救助。



一名網友表示，殯儀館外這陣子出現了一隻棕黑色的流浪狗，已經連續待了好幾天都沒有要離開的跡象。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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沒想到後來從殯儀館工作人員口中得知，這隻狗狗原本並不是流浪狗，但因為主人不幸去世了，彷彿認為這裡是最後看到主人的地方，毛孩不明白什麼是死亡，已經在這邊待了5天不願離去。

狗狗忠心的舉動看哭許多網友，「狗狗的忠誠讓人心碎」「希望有好心人收養牠」「和忠犬八公一樣的劇情，只不過場景不一樣」「世界不能沒有狗狗」。幸運的是後續有網友於貼文底下回報，「據說被宜昌的流浪狗基地王大鍋救助了」，讓狗狗不再是孤單一個人。

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