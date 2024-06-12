高貴貓咪聞到爸爸襪子一臉震驚　如上瘾般爆聞3次　最後有這反應

網友@belle_0920_belle 家裏有三隻貓咪，其中大姐「貝兒」是一隻漂亮的藍貓，牠精力充沛，對任何事情都感到好奇，很喜歡到處探險。



前幾天，貝爾突然對爸爸脱下來的臭襪子感興趣，便上前聞了一口。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

明明是隻高貴貓咪，但遇上襪子後，有點失儀了。（belle_0920_belle）

沒想到一聞之後，小貓咪露出了震驚表情，眼睛瞪超大。

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之後，牠就像是上癮一樣，抱着臭襪子狂吸三次，然後逃跑，那樣子就像是逃離什麼危險禁地一樣。

網友將這個視頻分享到了網上，引起了很多人的關注，還得到了專業獸醫的解釋：貝兒之所以瞪大眼不是因為聞到臭味受到驚嚇，反而是對襪子上面殘留汗水所含的物質感到興奮，瞪大眼時說明牠進入了亢奮的狀態。

而後面的奔跑也是因為牠按捺不住興奮…

所以，總結來說：聞臭襪子，牠很上癮，而且超愛！

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