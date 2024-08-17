是哈士奇被柴犬養大後逐漸柴化？兄弟情深動作神同步：是雙胞胎

日本一網友家養了兩隻狗狗——5歲的柴犬哥哥和2歲的哈士奇弟弟。



哈士奇天生就有着魯莽、愛闖禍的天然呆性格。但在傲嬌的哥哥調教下，卻逐漸變得擁有了專屬於柴犬自我、慵懶的模樣。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

遠看還以為是一隻柴犬，原來牠是哈士奇。（instagram@seip.omochi）

不論是在家裏還是外出，兩隻的行為動作都非常相似，就好像天生的雙胞胎一樣！

哈士奇學會了柴犬慵懶的坐推車出門，絕對不自己走路。甚至，散步到一半也會突然不想回家的原地不動。

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一隻拒否哈士奇（instagram@seip.omochi）

許多人看到後紛紛表示：

「動作有夠同步的，它的臉也很像柴犬！」

「哈士奇的形象就是在雪地裏瀟灑奔跑，漸漸地變成了威嚴的柴犬了。」

「這就是教育的洗腦？」



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