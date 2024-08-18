貴婦狗以為去公園放風 結果竟然要去這裡 表情瞬間天堂掉入地獄
撰文：狗與愛的世界
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醫院是所有人都非常不喜歡的地方，想到要去醫院，心情就會很沉重。當然了，毛孩子心裏也是這麼想的。
一網友表示，不久前，他開車帶上了家裏的兩隻貴婦狗外出，牠們以為是要去公園玩耍，開心壞了，都露出了滿心期待的眼神，似乎已經想到了草原、空地可以自由自在奔跑的樣子。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！
不過，期待多大，失望就有多大。開了一段路後，兩隻狗狗看着窗外的風景越看越熟悉，這才知道此行的目的地竟然是醫院！
開心分享兩隻貴婦狗的生活照：
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牠倆頓時垮臉，憤怒和不滿的情緒都已經藏不住...
許多人看到後紛紛表示：
「一臉生氣的樣子真的好可愛。」
「表情像瞬間變了一直狗，直接暴躁了起來。」
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