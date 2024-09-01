收容所遭颶風來襲　300隻毛孩難民急尋家　沒料到2天內出現奇蹟

最近，美國馬里蘭州多徹斯特郡遭到了黛比颶風的侵襲，因此，當地一收容所也接收到了撤離的通知。



收容所內的300隻毛孩子需要被臨時寄養，但沒想到的是，這個艱鉅的任務竟然在短短的2天時間內就已經完成，附近的許多居民都非常熱心地提供了毛孩們的暫時居所。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

（facebook@Dorchester Paws）

就這樣，工作人員依照狗狗的個性、需求，配對安排適合的寄養家庭。

（facebook@Dorchester Paws）

你也喜歡牠嗎？（facebook@Dorchester Paws）

而在黛比颶風離開後，工作人員也開始恢復收容所的環境，並確認將寄養的毛孩子接回的細節。但令他們意外的是，其中已經有30個寄養家庭決定領養寄養的毛孩子，並且這個數字還在繼續增多。

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我也希望所有的毛孩們都可以如此的幸運與被愛。

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