柴犬在家苦等盼主人回來陪玩　怎料噩耗傳來要加班　秒現落寞神情

一隻柴犬終於等到飼主放假可以陪玩，便開心叼著最愛的繩索玩具想跟爸爸一起玩耍，沒想到飼主竟然被公司要求假日加班，眼見爸爸竟然穿戴好上班的用品，柴犬頓時感到世界毀滅，轉過頭去背對飼主哭了起來，讓飼主感到十分左右為難。



X(原推特)一名網友「momonosekaiii」家中養了一隻柴犬名叫小桃(もも)。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

小桃最希望主人回來陪牠玩了（x@momonosekaiii）

日前小桃開心的叼著最愛的繩子玩具想要飼主陪牠玩，那天剛好是周休二日，但很不幸的是飼主被公司通知假日要去上班。

本來滿心想著要飼主陪玩的小桃看到爸爸竟然在收拾上班的東西準備出門，心情DOWN到谷底竟然直接背對飼主坐在門前啜泣起來，讓飼主感到萬分心疼卻又沒辦法不去上班。

柴犬精力充沛，一定要多帶牠去散步：

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照片在網路上吸引超過轉發，網友留言表示：

「狗狗要的只是飼主的一點點陪伴而已，然而對於工商業社會的人類來說這其實很難做到」、「

看到柴柴這麼懊惱我都想哭了」、

「我想飼主也一定很難過吧，明明周休二日可以在家好好陪狗狗，結果被迫上班一定也很不好受」、

「這是一個人狗雙輸的局面，假日上班真的是壞文明」。



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