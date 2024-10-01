龍貓可愛不止在卡通動畫中　講究衛生又免疫力強　易打理是優點

很多人之所以認識龍貓，最先還是從宮崎駿的電影中。其實，龍貓原名是南美洲栗鼠，主要生活在南美洲安第斯山脈。



如今，很多的都市白領都開始飼養龍貓，除了因為牠長得可愛之外，還有幾個很重要的原因。比如說，龍貓愛乾淨、講衛生。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

龍貓愛乾淨、講衛生。（unsplash@nyusha-svoboda）

南美洲栗鼠有一雙大而亮的眼睛，鼻側長有許多長短不一的鬍鬚，觸覺靈敏。耳朵大而薄，鈍圓形。

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前肢短小，有五趾；後肢強壯，有四趾，善於跳躍，不善於挖掘，但能拿握東西，因此可以訓練南美洲栗鼠拿卡片，握手等動作。牠的後肢十分強勁有力，善於跳躍，一般能跳到一米左右的高度。

南美洲栗鼠獨立自主，活潑好動，好奇心非常強，平日温和，不具任何主動攻擊性，碰到敵人只有逃跑和朝敵人撒尿兩招。養過龍貓的家長對牠都有這樣一個總結，龍貓免疫力強、不易生病，皮毛細密、不易生蟲，主吃素食、糞便無味，而且還特別善解人意，憨態可掬。

其實生活中龍貓是很乾淨、講衛生的。龍貓的皮毛非常的濃密，這使得牠不會感染蝨子、跳蚤等寄生蟲，相對來說皮膚病的可能性就大大降低了，這對於飼養者來說是非常重要的。

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