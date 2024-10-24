貓咪在收容所呆等61天未能找到新 義工用1方法成功替牠改變命運
撰文：貓與愛的世界
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紐約北洲的一家收容所接收到了一隻被主人拋棄的小貓「迪懷特」，牠是一隻非常特別的貓貓。
每當有人靠近牠的宿舍時，迪懷特就會伸出爪子請求握手。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！
只要有人肯過去握牠的大爪子，小貓就特別高興，甚至會發出快樂的呼嚕聲。
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然而這樣可愛的小貓在收容所待了61天也沒有人願意領養牠。
無奈之下，工作人員只能在網上曬了迪懷特求握手的視頻。
沒想到小傢伙還真的得到了很多的關注，世界各地的人都想要領養牠。
後來，經過審核，小傢伙已經被新罕布殊爾州的一個小哥領養了。
小貓咪終於等來了肯握住牠手的那個人~
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