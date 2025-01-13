帶為食柴到超市閒逛　來到這位置時牠秒露笑容：全都給我買下來

網友＠ロケット花火の魔術師 家裏養了一隻胖嘟嘟的柴犬。



這天，網友帶狗子去寵物用品店購買年貨。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

柴柴：都買給我可以嗎？（X@ロケット花火の魔術師）

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胖柴坐在推車裏，看起來悠閒極了。而當牠看到滿牆的零食後，立馬就露出了快樂的微笑，眼神就像是在期盼主人能夠把這些肉肉通通買下來一樣。

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當然了，事後網友也是沒有辜負孩子的期待，買了很多的肉乾點心回家。

許多人看到後也是紛紛留言表示：

「我們買下整間店吧！」

「像極了人類碰到喜歡東西想買時的笑臉。」

「我都買給牠！」

「跟我家孩子一樣哈哈哈哈！」



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