【聖誕寵物交通】帶狗狗出行　全港電召客貨車名單一覽

聖誕佳節應該是普天同慶，人狗同樂的日子。想帶狗狗外出慶祝又沒有車，這時可以考慮以下這些Call車公司，方便與狗狗一起歡度聖誕。
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聖誕佳節下提供服務Call車公司
聖誕佳節當然希望狗狗也可一起慶祝，但香港大多數公共交通狗狗都未能使用。這時Call車公司便可提供實用方便的服務。《香港01》記者比較了多間Call車公司，（假設路線為屯門黃金海岸到荃灣路德圍），並嘗試從價錢、清潔費、寵物附加費作比較，為一眾主人提供實用的寵物交通服務。寵主們記得將資料留底，以備不時之需！
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1. TotalVan
電話：2396-6666
最低消費：$105(平日)/$120(假日)
寵物附加費：不用額外收費
清潔費：由司機決定價錢
2. GOGOVAN
電話：3590-3399
最低消費：$110(平日)/$120(假日)
寵物附加費：5隻貓狗以內一律+$10（如無人跟車，只接載寵物，每程加收$50）
清潔費：由司機決定價錢
3. LALAMOVE
電話：3701-3703
收費：$120(平日)/$120(假日)
寵物附加費： 5隻貓狗+$10/超過5隻由司機決定
清潔費：由司機決定價錢
4. 勁達貨運客貨車有限公司
電話：2110-3333
收費：$105(平日)/$125(假日)
寵物附加費： 不用額外收費
清潔費：由司機決定價錢
5. CALL4VAN
電話：6990-4567
收費：$135(平日)/$150(假日)
寵物附加費： 每隻貓狗+$10
清潔費：由司機決定價錢
6. 流星語客貨車電召中心
電話：3104-0000
收費：$140(平日)/$150(假日)
寵物附加費： 2隻貓狗以內一律+$10
清潔費：由司機決定價錢
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專營寵物接送服務公司
1. 99VIP
電話：6056-7758
收費：$150(平日)/$150(假日)
寵物附加費： 不用額外收費
清潔費：不用額外收費
2. 金叵羅快遞Golden Pet Pet Express 寵物接送
電話：6992-5221
收費：$170(平日)/$170(假日)
寵物附加費： 不用額外收費
清潔費：不用額外收費
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