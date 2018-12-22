【聖誕寵物交通】帶狗狗出行　全港電召客貨車名單一覽

聖誕佳節應該是普天同慶，人狗同樂的日子。想帶狗狗外出慶祝又沒有車，這時可以考慮以下這些Call車公司，方便與狗狗一起歡度聖誕。

如讀者有任何資料可以補充，歡迎電郵至anistory@hk01.com，又或到facebook專頁《毛孩子：我們的故事》通知我們！