狗狗成昔日聖誕驚喜　郭奕芯分手後更疼惜：牠不應牽涉大人糾紛

不少情侶都會趁聖誕節為身邊伴侶「炮製」驚喜。影壇新人郭奕芯（Ashina）6年前的聖誕節，收到當時男友的驚喜。她直言，與伴侶共同養育一顆小生命是一件非常溫馨的事，但面對分手，這位23歲的小女孩又會有什麼感覺？

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聖誕前男友送狗狗

郭奕芯（Ashina）接受《香港01》訪問時憶述，6年前的聖誕節前度為她準備一份畢生難忘的驚喜，「我隻松鼠狗Puppy係喺我17歲嘅時候，當時男朋友送畀我，由細到大我都好希望可以擁有一隻真正屬於自己嘅寵物，所以當時我男友就同我一齊去寵物店買咗Puppy返屋企。」

Ashina坦言，當初帶Puppy回家時，自己就像一位「初哥媽媽」：「接咗狗狗返屋企之後我就似一位新手媽媽，起初一個月瞓瞓下就會走去狗狗身邊睇下佢，又會成日觀察住佢研究狗狗鍾意食咩，好有母愛氾濫感覺。」

（受訪者提供）

與男友互相分工 Ashina做「好人」角色

情竇初開總是甜密的，兩口子初將狗狗帶回家時就像「新手父母」一樣，對毛孩滿懷關愛，Ashina與前男友亦特意分配兩人在狗狗面前的角色，「通常我都係負責做『好人』嘅角色，帶Puppy周圍吃喝玩樂，而男朋友就做衰人，負責教狗狗做指令。」



對於養狗的甜蜜回憶，她就表示伴侶間可以帶著狗狗，到不同的地方體驗生活，最令她難忘，「印象中最甜密嘅回憶係我哋一齊帶住Puppy周圍去，一齊去狗狗CAFE，然後同啲都有養狗嘅朋友傾『湊仔經』，感覺真係好似我哋兩個人之間嘅小朋友！」

郭奕芯於拍攝本地電影《同班同學》時，亦有帶同Puppy一同參與拍攝！（受訪者提供）

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狗狗死守門口待「爸爸」回家

戀愛路途上總是跌跌撞撞，經歷即使有多甜蜜，也可能有分手的一日。那年，Ashina與前度分手了。分手也為狗狗帶來不少的後遺症：「企喺Puppy嘅立場，我哋分手嘅決定對佢嚟講係一件非常自私嘅行為，原來我哋大人嘅感情，係會影響到呢一個小生命。」Ashina內疚表示，「分手之後Puppy有一段時間每晚就企喺門口等我前度返嚟，我感覺到佢知道有其中一個人唔見咗，佢心底裡一定有少少唔開心嘅感覺。」

分手之後Puppy有一段時間每晚就企喺門口等我前度返嚟，我感覺到佢知道有其中一個人唔見咗，佢心底裡一定有少少唔開心嘅感覺。 郭奕芯Ashina

Ashina認為與前男友分手的決定對狗狗來說是一件自私的行為，發現原來大人間的感情，是會影響到一顆小生命的心理。（受訪者提供）

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毛孩不應牽涉大人間感情

情侶之間的分手，最難處理的並不是情感上的缺失，而是怎樣看待戀愛「遺物」。Ashina表示狗狗是她唯一不會放棄的東西，「曾經喺網上睇到話唔少人分手後就棄養本身一齊養嘅狗狗，但我真係做唔出棄養呢個決定，分手同棄養有咩關係？分手就係分手，分手唔關狗狗事！」Ashina帶點激動地表示，「你嘅世界有好多嘢，但你又知唔知狗狗嘅世界其實只係得你一個？」

分手同棄養有咩關係？分手就係分手，分手唔關狗狗事！其實你嘅世界有好多嘢，但你又知唔知狗狗嘅世界其實只係得你一個？？ 郭奕芯Ashina

Ashina感激狗狗成為她的成長催化劑，令成長和經濟生活高低。（鄧凱愉攝）

狗狗為成長催化劑

分手近5年，兩口子的回憶經已淡忘，Ashina亦早早重整步伐開展其演藝事業，Ashina表示狗狗於其生命中成為了她的「成長催化劑」，即使讓她從頭來一次，她仍會從寵物店帶走狗狗，「因為由狗狗跟你走嗰一刻，我相信佢會知『你帶咗我走，你就係我主人』，你要有嗰顆心，係希望照顧佢一世嘅，對佢哋嚟講就已經好足夠。」