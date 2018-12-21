【寵物節2019．持續更新】Pet Show網上買飛教學．食、玩、買優惠

被稱為「寵物界工展會」的香港寵物節Pet Show返來啦！香港寵物節2019將於1月18至20日，一連三日假灣仔會展舉行。
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香港寵物節2019將於1月18日至20日一連三日假灣仔會展舉行，今屆場地面積近14萬平方呎，逾500攤位參展。參展商囊括各範疇，包括寵物食品、護理產品、美容工具等。
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購票時間由即日起至2019年1月13日下午11時59分
憑《香港01》電子券可換領「香港寵物節2019」入場券1張
換領地點：
會展Hall 3之門票換領處（換領處分別設於Hall 3D門口及攜帶寵物入口）
換領日期及時間：
2019年1月18-19日（星期五及六）中午12時至晚上8時半
2019年1月20日（星期日）中午12時至晚上7時半
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2019寵物節資料：
香港寵物節2019暨國際寵物用品博覽
舉辦地點：香港會議展覽中心Hall 3B,C,D,E
日期及時間：
2019年1月18及19日（星期五及六）中午12時至晚上9時
2019年1月20日（星期日）中午12時至晚上8時
所有寵物免費入場*