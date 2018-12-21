【寵物節2019．持續更新】Pet Show網上買飛教學．食、玩、買優惠

被稱為「寵物界工展會」的香港寵物節Pet Show返來啦！香港寵物節2019將於1月18至20日，一連三日假灣仔會展舉行。 本文將持續更新，務求集齊各攤位限定優惠情報，教埋你如何上01票務買電子飛，快人一步入場掃貨！

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香港寵物節2019將於1月18日至20日一連三日假灣仔會展舉行，今屆場地面積近14萬平方呎，逾500攤位參展。參展商囊括各範疇，包括寵物食品、護理產品、美容工具等。

本文將持續更新，話你知有咩最新、最抵、最詳盡掃貨攻略。去過寵物展朋友都知道，活動受歡迎程度「爆燈」，《香港01》貼心為大家帶來預訂門票服務，本文亦會教你上01票務買電子飛，入場比人快，平貨都掃多兩件啦。

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購票時間由即日起至2019年1月13日下午11時59分

憑《香港01》電子券可換領「香港寵物節2019」入場券1張

換領地點：

會展Hall 3之門票換領處（換領處分別設於Hall 3D門口及攜帶寵物入口）

換領日期及時間：

2019年1月18-19日（星期五及六）中午12時至晚上8時半

2019年1月20日（星期日）中午12時至晚上7時半

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2019寵物節資料：