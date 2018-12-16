【睇片】誰敢惹我！？　貓貓魔性叫聲超似流氓大叔

貓咪的可愛叫聲向來給人療癒的感覺，但最近日本網路卻瘋傳一隻喵星人叫聲異於常貓，簡直像流氓一樣，到底發生甚麼事呢？

會發出怪叫的貓貓 Chobi丸。（Twitter@llritotomohiro）

魔性怪聲Twitter爆紅



約於1月前，日本諧星組合LLR成員伊藤智博於Twitter分享愛貓Chobi丸的怪叫片段，隨即於網絡瘋傳，至今已超過580萬次觀看次數。



近日，日本節目《天才志村動物園》特地探訪Chobi丸，邀請主人伊藤解釋怪叫原因。



點擊影片了解貓貓怪叫原因

Chobi丸怪叫完整片段

有網民按耐不住音樂之魂，為Chobi丸的魔性叫聲Remix一首Trap Music，連伊藤都讚不絕口。

伊藤先生於Twitter及Instagram上分享的照片有8成都是貓，看來他真的很愛惜牠們呢！感謝伊藤先生讓被遺棄的貓貓能過上幸福的新生活！

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