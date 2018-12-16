【睇片】誰敢惹我！？　貓貓魔性叫聲超似流氓大叔

撰文：許桂洋
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貓咪的可愛叫聲向來給人療癒的感覺，但最近日本網路卻瘋傳一隻喵星人叫聲異於常貓，簡直像流氓一樣，到底發生甚麼事呢？
會發出怪叫的貓貓 Chobi丸。（Twitter@llritotomohiro）
魔性怪聲Twitter爆紅
約於1月前，日本諧星組合LLR成員伊藤智博於Twitter分享愛貓Chobi丸的怪叫片段，隨即於網絡瘋傳，至今已超過580萬次觀看次數。
近日，日本節目《天才志村動物園》特地探訪Chobi丸，邀請主人伊藤解釋怪叫原因。
點擊影片了解貓貓怪叫原因
Chobi丸怪叫完整片段
ちょび丸が、またなにか喋り出した…怖い… pic.twitter.com/HAixAFQNg8— LLR伊藤 (@llritotomohiro) 2018年11月11日
有網民按耐不住音樂之魂，為Chobi丸的魔性叫聲Remix一首Trap Music，連伊藤都讚不絕口。
衝動を抑えられずTrapにしてしまいました。— 左手@12/14Utero主催 (@lefthand_for_it) 2018年11月13日
ご気分害されたなら速やかに削除します。 pic.twitter.com/VPj93r4d9O
伊藤先生於Twitter及Instagram上分享的照片有8成都是貓，看來他真的很愛惜牠們呢！感謝伊藤先生讓被遺棄的貓貓能過上幸福的新生活！
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