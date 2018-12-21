【寵物節2019】交通秘笈　8間寵物友善Call車公司收費表

一年一度的寵物界工展會「香港寵物節2019」將於1月18日至20日假灣仔會議展覽中心Hall 3BCED舉行，寵物展一如既往，歡迎寵主帶愛寵進場。假如寵主不打算駕車前往會場，可能考慮Call車。《香港01》預先查詢本港8間寵物友善的Call車公司，從港九新界出發到香港寵物節的收費，供寵主參考。

《香港01》在港、九、新界各預設一個起步點，並查詢前往灣仔會展的車程。

起步點分別為九龍塘、元朗錦上路，以及赤柱，究竟這8間寵物友善的Call車公司價格為何？

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注意事項

主人聯絡Call車公司時，應向司機說明需要接載寵物的類型、數量，避免引起不必要的誤會。

寵物附加費

部分公司會因應寵物數量而調節附加費，詳情請留意圖片右下角的細則。

預先Call車

大部分公司，如勁達、GoGoVan，只需要在出發前半小時Call車即可，而99VIP建議平日預早一、兩天預約，假日Call車則建議預早一星期。

車廂清潔費

做個盡責狗主，出門前記得要帶準備清潔用品，如清水、紙張。上車前先讓狗狗上廁所，避免狗狗在車上大小便，弄污車廂。如有弄污，司機將會按情況收取清潔費。

*以上價格已包含紅磡海底隧道費