【寵物地圖】全港160間獸醫診所資料　求診手冊即學即用

寵物也會遇到急病，如果能及時找到鄰近獸醫診所，便不會錯過治療的黃金時機。 新一年，《香港01》為各寵主準備了一個覆蓋160間香港、九龍及新界區的獸醫診所地圖，為寵主帶來便利，花五分鐘看完以下教學，包保你即學即用。

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使用步驟

如果是電腦、平板電腦的用家，可瀏覽這網址。然後，可按想搜尋的區域查找診所資料，地圖基本分為3大區域，即香港、九龍及新界區。

↓↓↓↓ 4個步驟即學即用獸醫地圖 ↓↓↓↓

【Step 1】瀏覽獸醫診所地圖網址，然後選擇想尋找獸醫診所的地區。

應用實戰

假設你想尋找沙田第一城附近的獸醫診所。載入地圖介面後，可點擊按新界，然後選擇沙田，這時便可看到沙田區所有已有資料的獸醫診所。

你也可以再選擇最就近位置的獸醫診所，並按下圖示。這時獸醫診所的詳細資料，包括診所名稱、地址、電話、相關網站及Facebook等資料便會出現。溫馨提示，寵主需特別留意開放時間，以便預約應診。

24小時營業診所點搵？

地圖中除了有代表診所的橙色圖示外，還有代表24小時營業獸醫診所的藍色圖示。而如果你看到圖示是灰色，這代表該獸醫診所已關門或休息。

如有疑問，可按灰圖示後，在彈出來的資料盒裡，再按「開放時間」，這樣便可看到更詳細的開放時間資料。

橙色圖示代表正常營業，藍色圖示代表24小時開放，而灰色圖示則表示已休息。

如發現有錯漏，歡迎按下「資料有誤？請報料→」提供最新資料，以便我們跟進處理。

更新回報

《香港01》會盡快更新地圖上的資料，如發現有任何遺漏或資料更新，歡迎讀者透過彈出的資料框，然後按「資料有誤？請報料→」填寫相關資料，我們將跟進處理。