一家四狗寒冬下被遺城門水塘　義工轟：有否想過牠們會死？

棄養一事本身已對狗狗造成極大傷害，在僅12度的冬夜棄養更是令人髮指。上周日晚，一名義工發現有一家四口的狗狗被遺棄於城門水塘。她隨即把狗狗救起，其後，交由動物機構「阿棍屋」接手跟進。據了解，四隻狗狗現時情況穩定。

上周日晚（16日），氣溫僅得12度，一名義工碰巧經過城門水塘時，發現有4隻疑似被遺棄的狗狗被放置於紙箱內。因箱內一隻狗狗較大，另外3隻明顯較年幼，義工推測應是狗媽媽及其子女。

上周日晚（16日），一名發現城門水塘有4隻疑似被遺棄的狗狗。（Facebook@Kitty Qiu）

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義工上前查看，只見當中體型較大的狗狗戴有頸帶，箱內並沒其他物品。救狗心切的義工馬上把牠們帶回家，其後，動物機構「阿棍屋」接手照顧狗狗並把牠們安置在狗場內。

動物機構「阿棍屋」現已接手照顧狗狗。（受訪者提供）

「阿棍屋」負責人Ivy接受《香港01》訪問時嘆道：「喺咁凍嘅時候先遺棄佢哋（狗狗），山上面仲要再凍啲，有無諗過佢哋會死？人性何在？」Ivy表示，狗狗們頗乾淨，而且十分親人，估計是被棄養的混種唐狗。

昨日經檢查後，獸醫推測狗媽媽約3至4歲，而3隻幼犬則只得2個月大。除了狗媽媽出現營養不良的症狀外，狗狗們均無大礙。

狗媽媽約3至4歲，身型瘦削，營養不良。（受訪者提供）

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「阿棍屋」在Facebook分享事件後，數百人旋即轉發帖文，網民們紛紛怒斥棄養者，「邊個人咁賤，他朝君體（也相同）」、「咁凍毛巾都無條，好殘忍」、「冷血嘅人永遠都存在」、「天寒地凍仲要得咁細，太過分」。除了以上留言外，亦有不少網民主動提出可暫托或領養狗狗，讓牠們不用流落街頭。有意領養狗狗的市民可於Facebook聯絡「阿棍屋」申請，可按此查閱詳情。

港府擬加重棄養罰則

特首林鄭月娥於最新的《施政報告》建議修訂動物福利相關法，包括加重棄養罰則及於2019-20年度推展「動物守護社區大使」計劃，將於明年初展開公眾諮詢。