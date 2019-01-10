【貓狗捐血】一條公式計清可以捐幾多血　做救人英雄有咩注意？

不是都有狗狗至少要27公斤的限制嗎？華中動物醫院院長劉懿澍說明，其實狗、貓的捐血量有計算公式，中型犬也是可以捐血的！ 報道：何宜（台灣動物新聞網）

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接下來，請毛爸毛媽準備好紙和筆，我們來進行簡單的數學加減乘除。狗狗的捐血量最大極限為全身循環血量的25%，而循環血量約是體重的9%，故捐血量約為每公斤22ml。

而貓咪的捐血量最大值為循環血量的15%，貓咪的循環血量佔體重的7%，故捐血量約每公斤10ml。而10~20公斤的中型犬一次可以捐250ml的全血、20~40公斤的大型犬可以一次捐500ml的全血；貓咪則習慣一次捐50ml全血，反推回去，貓咪體重至少要超過5公斤才能一次捐50ml喔！

點擊圖片，看清貓狗最大捐血量：

患過心絲蟲不合適捐血？

另外，捐血條件中有提到狗狗需要按時預防心絲蟲、跳蚤及壁蝨等疾病，但劉懿澍也補充，只要是得過任何血液相關疾病的狗狗，都比較不建議捐血，例如：心絲蟲、焦蟲或艾利西體等等，因為這對捐血者及受血者來說風險都太高。

而捐血狗需要未曾輸過血，劉懿澍解釋，是因為輸過血的狗狗，血液中會因為輸血這個動作而產生抗體，這個抗體是不曾出現過的，也就是所謂的「致敏化」。當他換個角色成為捐血狗，這個多餘的抗體就會讓配對不容易成功！

談到疾病，有些經歷過犬瘟、腸炎後痊癒的狗狗，牠們的血因為帶有抗體，所以可以用來製作血清，幫助得到犬瘟腸炎的狗狗康復。劉懿澍說，血清因為有抗體力價測試的問題，每隻動物所採的血清抗體力價不同、效果也會不一致，所以在使用血清時劉懿澍特別謹慎，目前只在自家院內施打。

（GettyImages）

捐血狗狗到底需不需要麻醉？

其實這跟狗狗的穩定度有關，所以大家常常會看到捐血條件後頭會加上「乖巧文靜的狗」就是這個原因。一般來說，捐血狗要麻醉的比率大概佔一半，因為狗狗到獸醫院本來就容易緊張或害怕，或是有的狗原本就活潑好動，甚至兇猛有攻擊性，那就需要麻醉才能完成捐血這個流程。而貓就完全100%需要麻醉！

【本文獲「台灣動物新聞網」授權轉載，原文：狗狗能捐多少血？教你怎麼算】