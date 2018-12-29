《我的ID是江南美人》、《愛上變身情人》　盤點JTBC年度六大神劇

2018年快要過去了。每年一到年尾，韓粉們都很忙，因為很多頒獎禮、歌謠大戰都是在12月尾舉行。近年來，韓國的有線電視台的劇集都越來越有質素，只可惜它們沒有像無線電視台一樣，每年都舉辦頒獎禮。例如JTBC，如果今年舉辦演技大賞的話，以下這六套劇集一定「爭崩頭」！

《愛上變身情人》

【1】《愛上變身情人》



《愛上變身情人》（Beauty Inside）

由徐玄振、李民基等人主演。

講述女主角患有怪病，

會隨時變身成為其他人，

碰巧遇上有「面盲症」的男主角，

二人展開奇妙的浪漫史。

這劇是改編自同名電影，

劇集一播出便已經造成熱話。

《愛上變身情人》

【2】《我的ID是江南美人》



此劇改編自同名漫畫，

講述由林秀香飾演的女主角尹美萊

自小因為長得醜而飽受折磨，

進大學之前整容，

因而在大學生活得到

與之前完全相反的對待，

而且還遇到中學同學都景碩（車銀優飾）。

這套劇之所以這麼受歡迎，

除了因為題材和劇本夠貼地，

亦因為有「臉蛋天才」之稱的

車銀優出演所致。

《我的ID是江南美人》

【3】《經常請吃飯的漂亮姊姊》



《經常請吃飯的漂亮姊姊》

由孫藝珍、丁海寅主演，

講述原本只是姊弟關係的他們，

慢慢發展成為戀人的故事，

但戀愛當中亦遇到不少困難，

例如家人的反對。

此劇播出當時，

曾再次掀起一陣「姊弟戀」潮。

此劇內容夠現實，

也是其中一個能如此火的原因。

《經常請吃飯的漂亮姊姊》

【4】《第3種魅力》



男神浪一浪接一浪，

繼車銀優的《江南美人》之後，

馬上有徐康俊接力。

《第3種魅力》講述一個普通的愛情故事，

講述在大學時還是一名老土怪的徐康俊，

遇上了初戀後她卻突然消失，

在幾年後再重遇她的故事。

劇集的鋪排雖然平淡，

但卻引起不少人對戀愛的共鳴。

《第3種魅力》

【5】《LIFE》



《LIFE》是一套關於

醫院內發生權力鬥爭的劇集。

因為有李棟旭、曹承佑坐鎮，

在未開播之前已經造成熱話。

此劇的拍攝手法和畫面

都和電影十分相似，

而且劇情緊湊，

嬴得良好的口碑。

《LIFE》

【6】《漢摩拉比小姐》



曾經在《回答吧1994》飾演兩父女的

成東日和高雅拉，

這次在法庭上見面了。

此劇講述由高雅拉、

金明洙、成東日飾演的

三名法官組成的司法裁判部

所發生的事。

《漢犘拉比小姐》

如果JTBC有年度演技大賞，

各位又覺得誰人會成為

最佳女主角、

最佳男主角？

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