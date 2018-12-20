兩爹利車內活活熱死　大意爸爸被判終生禁養寵物

今年夏天，英國伯明翰一男子因顧著和子女嬉戲，把2隻爹利獨留在車內，導致狗狗最後因熱衰竭而身亡。日前，地區法院對此案進行判決，禁止男子再養寵物。

英國伯明翰一名47歲男子Julian Bradbury因導致兩隻狗狗熱衰竭而亡，被判罰款850英鎊及終生禁養寵物。

2隻爹利被獨留在車廂內長達80分鐘，後因熱衰竭而死亡。（RSPCA）

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事發於今年夏天，Bradbury在某天下午3時多將其車輛停泊在住所門口，然後下車與住所內的子女嬉戲，把兩隻爹利遺在車內。狗狗Teddy和Poppy於此期間被獨留在車廂內長達80分鐘。

Bradbury發現狗狗仍在車內後，隨即把牠們救出，意圖帶回住所急救。（Daily Mail）

熱衰竭致死

從閉路電視片段中可見，Bradbury在一個多小時後回到車內，發現兩隻狗狗奄奄一息。他隨即把牠們救出，意圖帶回住所急救，可惜狗狗們已返魂乏術。他意識到狗狗已因熱衰竭而死後，翌日便把牠們埋葬在附近的郊野中。

日前，他於庭內承認對狗狗造成不必要的傷害，並解釋道：「我因忙著照顧孩子，所以忘記了狗狗們還在車內。」

狗狗死後翌日，Bradbury把牠們埋葬在附近的郊野中。（RSPCA）

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地區法院對Bradbury判處罰款及「終生禁養寵物令」，判刑法官表示：「（Bradbury）是愚蠢而非故意虐待，因此判處是次刑罰。」

負責調查此案件的RSPCA人員表示，當時正值熱浪侵襲期間，車內的狗狗們完全暴露在灼熱陽光下；並再次提醒各位寵主，即使只是僅僅數分鐘也好，狗狗不應獨留在車廂。