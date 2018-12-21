【領養消息】《愛護動物協會》12月：唐狗Mo Mo

撰文：何穎琪
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其實香港還有很多動物無家可歸，沒有主人的疼愛。如果你想增添一位家庭成員，不如考慮領養這些可憐的浪浪，給牠們一個溫暖的家。《香港01》每日都會為你更新一則領養消息，敬請留意。
唐狗Momo
（《SPCA》提供圖片）
（《SPCA》提供圖片）
品種：唐狗
性別：雄性
年齡：3個月
毛色：棕色
位置：香港愛護動物協會灣仔中心
領養編號：443203
晶片編號：841 031 332
愛笑嘅我同兄弟姊妹係由愛協督察救起，當時我哋只有一星期大。愛協將我哋交畀暫養父母照顧，暫住生活唔單止令我哋長大為健康嘅狗狗，同時都學識咗家庭生活嘅環境；我哋已經準備好投入新生活啦！ 我有一對楚楚可憐嘅眼睛，「毛神神」嘅身體就好似一個小毛球咁，所以愛協職員就決定叫我做Mo Mo。我同其他狗狗一樣都咁活潑好動，鍾意跑跑跳跳。慢熱嘅我只要同你熟絡咗之後，就會不斷撒嬌同討摸摸，仲會癡住你隻腳。你願唔願意畀我成為你嘅好友，一齊探索呢個世界啊？
《愛護動物協會SPCA》領養須知：
豁免牌照號碼：ORG-00002
領養熱線：2232 5529 (灣仔)
詳細資料可看《SPCA》官方網站，一切資料以官方網站為準。
以上資料最後更新日期為：2018年12月21日