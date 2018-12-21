【領養消息】《愛護動物協會》12月：唐狗Mo Mo

愛笑嘅我同兄弟姊妹係由愛協督察救起，當時我哋只有一星期大。愛協將我哋交畀暫養父母照顧，暫住生活唔單止令我哋長大為健康嘅狗狗，同時都學識咗家庭生活嘅環境；我哋已經準備好投入新生活啦！ 我有一對楚楚可憐嘅眼睛，「毛神神」嘅身體就好似一個小毛球咁，所以愛協職員就決定叫我做Mo Mo。我同其他狗狗一樣都咁活潑好動，鍾意跑跑跳跳。慢熱嘅我只要同你熟絡咗之後，就會不斷撒嬌同討摸摸，仲會癡住你隻腳。你願唔願意畀我成為你嘅好友，一齊探索呢個世界啊？