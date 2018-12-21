嫲嫲對乖孫狗悄悄話　對話內容感動百萬網民

狗狗不但是人類最好的朋友，有時更會成為我們的「心靈伙伴」。 台灣一位網民日前於社交平台分享了一段催淚狗狗影片，事緣某天當她意外聽到嫲嫲蹲在門外喃喃自語，正當希望上前聽聽內容時，沒想到眼前超溫馨的畫面，令她瞬間紅了眼眶…

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網民張招敏早前（19日）於Facebook寵物群組《有點毛毛的》上載了一段影片並註道，「感謝有你代替我們陪伴阿嬤。」

16秒的短片中可看到，一位身穿紅色外套的老婆婆，正與狗狗一同坐在家門口曬日光浴，期間婆婆更暖心地用手為「金孫」按摩；過程中還見婆婆不時會壓低身子，將耳朵靠近毛孩的眼前，彷彿是在仔細聽著「乖孫」的說話。

文字 影片上載至今不到兩天已累積過萬觀看次數，溫馨真摯的畫面成功打動一眾網友！（Facebook@張招敏）

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看到如此溫馨的場面，張招敏實在不忍心破壞，因此一直躲在一旁悄悄地觀察著，並用手機記錄下這暖心的畫面，「沒想到看著看著，眼淚就這麼流出來了，這畫面實在太暖，讓我眼鏡都起霧了，而且媽媽除了會哄狗狗快吃早餐，也會把牠當為傾訴對象。」

▼▼▼點撃影片！看看感人畫面！▼▼▼

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影片上載至今不到兩天已有數以萬計網民觀看，不少人都在影片底下留言表示，「狗狗永遠是最貼心的家人」、「畫面實在太溫馨了嗚嗚」、「怎麼越看視線越模糊...」、「看得我都哭了」、「主人養牠幾十年！牠卻用一輩子報答你」。