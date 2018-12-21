害羞貓偷吻女神秒裝無辜　舉動萌爆網民：有戀愛感！

日前（17日），台灣網民在Facebook群組分享了一段關於白貓偷親灰貓的短片，令網民們不禁大呼「超可愛」！片段中的白貓趁灰貓不留意偷親牠，然後無視一臉訝異的灰貓，裝得若無其事般。

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雖然貓貓通常都看似很高傲，但冷酷外表下藏著的卻是溫柔的內心。日前（17日），有網民在Facebook群組「爆笑公社」分享了一段關於兩隻貓貓的短片，可愛畫面萌爆網民。

片段一開始，白貓看上去一副愁眉深鎖的樣子。（Facebook@爆笑公社）

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從片段中可見，白貓和灰貓相鄰而坐；前者看上去一副愁眉深鎖的樣子，而後者則在望向遠方。

豈料，下一秒白貓便趁著灰貓望向別處時，竟然湊上前親吻牠臉頰！灰貓感覺到被親後，馬上轉過頭來，驚訝地看著白貓。白貓見狀立即轉頭望向另一邊，更不時低頭，裝作無辜；只剩一臉錯愕的灰貓被蒙在鼓裡。

白貓便趁著灰貓望向別處時，竟然湊上前親吻牠臉頰。（Facebook@爆笑公社）

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白貓的萌爆舉動成功擄獲不少網民的心，網民紛紛大讚貓貓非常可愛，又留言表示：「我有戀愛感」、「偷親抓到了」、「太閃了」。