哥基界巨無霸　比金毛還大隻　雖然巨型但屁股一樣治癒

提起哥基犬，大家也會聯想到小短腿及圓渾的臀部，可以輕易被抱起的中型犬。然而，這頭來自美國的巨型哥基將完全打破你對哥基的刻板印象。牠的體重約是普通哥基的兩倍，體型與大型犬相約。牠體型巨大原來並非因過胖，而是體內其他基因作祟。

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這頭名叫Noah的哥基犬重達27公斤，體型媲美金毛尋回犬等大型犬。一般而言，哥基的平均體重只得約10至14公斤。換而言之，Noah的體重約是普通哥基的兩倍。

Noah驚人的重量或令牠成為全世界最大的哥基，即使一名成年男子要抱起牠也不容易。

這頭名叫Noah的哥基犬重達27公斤，約是普通哥基的兩倍。（Instagram@noahthechubbycorgi）

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Noah外出時偶爾也會碰到其他狗狗，牠巨大的身型令牠「高狗一等」，在狗群中格外顯眼。別看牠這麼巨型，牠的「大短腿」可十分靈活，跟一般哥基無異。

一般而言，哥基的平均體重只得約10至14公斤。（Instagram@lacorgi）

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巨型因體內3種基因所致

其實Noah體型這麼巨大並非因為癡肥，據獸醫指，牠確實有著相應的骨架支撐著身體，證明牠的體型之謎應與牠的血統有關。兩個月前，牠的主人便帶牠進行了一次基因測試。

測試結果證明牠體內共有3個品種的基因，當中佔最大部分的當然是哥基血統，其餘的則是澳洲牧羊犬及混種鬥牛梗。

Noah總是「高狗一等」。（Instagram@noahthechubbycorgi）

不論Noah有著甚麼血統，牠在網上人氣高漲卻是不爭的事實。牠的主人去年才替牠開設Instagram帳戶，但截至目前已成功吸引近2萬名粉絲！