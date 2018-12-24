【最慘聖誕節】金毛囡不敵癌魔逝　主人：佢太辛苦，我唔想佢陪我

Facebook有一個功能叫做「當年今日」，總會把過去好的、壞的記憶翻到眼前。阿Pet今日（12月24日）打開手機，眼前所見的一切都已成追憶。 16歲金毛尋回犬囡囡近月證實患癌，其病情一直反復無常，至昨天（12月23日）囡囡的主人阿PET終表示，愛犬在昨天早上已經在睡夢中安然離世。她接受《香港01》訪問時指，今年聖誕願望只有一個：「如果過到聖誕節係一個奇蹟嚟，但問心我唔想佢陪我過聖誕，佢太辛苦喇。我會諗佢係咪想陪我過冬，所以一直唔肯走......」

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年屆16歲的金毛尋回犬「囡囡」，今年年中身體開始出現不適，經檢查發現身體多處出現癌腫瘤。主人阿Pet仍舊珍惜和囡囡相處的每一天，每天花時間為牠拉筋、按摩，希望牠有好轉的一天。

拒絕進食 徘徊死神身邊

至前個星期，阿Pet為牠按摩的過程裡，囡囡突然抽筋。她立刻餵牠服食舒緩抽筋的藥物，「抽筋持續咗10分鐘左右，當佢放鬆咗之後，就開始不停尖叫，佢可能係好痛。」

之後，囡囡情況便每況愈下，甚至拒絕進食。「之前一餐可以食到400g，之後食到100g至200g，佢已經唔想食。」這種情況前後維持了四、五天，Pet曾經嘗試用喉管把食物放進囡囡的嘴裡，可惜不湊效：「臨走之前兩日，我已經唔再迫佢食嘢。」

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囡囡（中）與離世的媽媽Bibi（右）和妹妹Obie（左）的合照。（受訪者提供）

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安樂死真的真安樂？

雖然止痛藥劑量亦越來越重，次數越來越頻密，但仍沒法為囡囡舒緩不適。Pet曾想過請獸醫上門為囡囡注射「安樂針」，但最終還是打消了這念頭：「如果止痛藥可以止到痛，而囡囡想堅持落去，我哋就陪喺佢身邊。」

上星期日（12月23日）凌晨，Pet覺得囡囡已經撐不下去，於是用紗布掩著牠的眼睛，在牠耳邊訴說心底話。至早上約九時半，囡囡呼吸開始放慢，心跳亦開始減慢：「我哋就攬住佢，陪著佢走，慶幸佢走嘅時候都唔再辛苦。」

囡囡一直很乖巧，直至臨終前，仍然很聽話。（受訪者提供）

去年聖誕節賞紅

阿Pet翻開手機，Facebook盡是昔日的甜蜜回憶：「上年聖誕節，我同囡囡去咗大棠玩，我一開Facebook，就彈晒上年喺大棠影紅葉嘅相。我諗我都要戒Facebook一段時間。」今年聖誕，Pet原本打算在家裡陪著囡囡一起過，「如果過到聖誕節係一個奇蹟嚟，但問心我唔想佢陪我過聖誕，佢太辛苦喇。我會諗佢係咪想陪我過冬，所以一直唔肯走......」

囡囡離開前，一直不願闔上眼睛，Pet只好用紗布為牠蓋著眼睛。（受訪者提供）

「喺我人生入面，無遇過比囡囡離開更加傷心嘅事。」囡囡離開後，Pet一直很智理地處理牠的身後事。直至事情都暫時處理妥當，她再強忍不住淚水：「我以為已經準備得好好，不過最後都係不停喺度喊，要食止痛藥先可以瞓到。」

生病期間，妹妹一直陪在囡囡身邊。（受訪者提供）

依家你鍾意點玩、點跑都無問題。唔洗再跟喺我地腳邊，鍾意跑去邊、衝去邊都得，可以跟住細佬妹一齊玩，唔洗成日擰轉頭望住爸爸媽媽。 主人Pet

Pet明白生活始終要繼續過，只是，目前需要更多時間來平復情緒。