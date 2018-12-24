歐洲最大動物收容所突實施「禁養令」！？　原因是…

收容所拒絕領養申請？聖誕節將至，有歐洲最大動物收容所之稱的「柏林動物收容所（Tierheim Berlin）」早前突然公布，聖誕節前後將暫停動物領養服務，原因是為防止動物當作聖誕禮物，憂佳節過後毛孩們會陸續被遺棄。

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（FB@Tierheim Berlin）

德國柏林動物收容所推行「Animals Don't Belong Under the Christmas Tree」早前公布，聖誕節前後暫停領養服務，冀藉此提醒公眾，養寵物是一生一世的承諾，而非一時衝動。收容所發言人指：「動物不應被當作禮物，特別與將送禮者說，永不要因為想不到送甚麼禮物給別人，就用寵物來為人製造驚喜。」

德國柏林動物收容所推行「Animals Don't Belong Under the Christmas Tree」早前宣佈於聖誕節前後暫停領養服務，冀藉此提醒公眾，養寵物是一生一世的承諾，而非忽然衝動。（FB@Tierheim Berlin）

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電費太貴也是棄養理由

發言人續指，有趨勢發現人們偏好於聖誕節時領養動物，但節日過後數天至數周就會出現一輪「棄養潮」，最常遭「打回頭」的動物包括龜、蛇及蜥蝪，退養的理可謂五花八門：「養爬蟲類動物所花的電費太貴」、「動物鱗片顏色不合潮流」等；至於退回其他動物的理由，包括「發現新寵物的缺點」和「領養後發現未有時間照顧寵物」等。

發言人指有趨勢發現人們偏好於聖誕節時領養動物，但節日過後數天至數周就會出現一輪「棄養潮」。（FB@Tierheim Berlin）

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據悉「柏林動物收容所」佔地逾16公頃，每年收容達1萬隻動物，目前中心共收容約1,400隻動物。並由173名照顧員、8名獸醫、及大約500至800名義工幫忙照顧這些「孤兒」，而「領養禁令」將持續實施至12月27日。