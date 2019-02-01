【毛孩與我】一屋養108隻安哥拉貓　貓奴月花6萬：辛苦同時是享受

大家還記得電影《101斑點狗》，那些小狗衝出來的場面嗎？貓主Elizabeth家裡便養了108隻安哥拉貓，每天都上映《108安哥拉貓》。 2015年Elizabeth收養18隻來自繁殖場的安哥拉貓後，發現牠們全部已經懷孕，輾轉間18條生命變成了108條生命，Elizabeth說作為主人，便要盡責照顧。要照顧108隻貓絕不容易，要花費的不止是金錢，還有精神和時間，除了上班的時間，她幾乎都用來陪伴家裡的愛貓，Elizabeth早就把貓當成自己的家人，一直無怨無悔地愛牠們、照顧牠們。

「其實睇唔清嘅，因為佢哋長毛，分辨佢哋好困難，同埋唔係隻隻畀你摸，你摸佢又走，你捉佢又嗌，有啲可能咬你。」繁殖場的貓長期被困在籠裡，被當作生產機器，所以非常怕人，即使Elizabeth餵飼貓糧，牠們亦會躲開，直至她離開，牠們才會吃飯。（吳嘉俊攝）

▼▼▼點撃圖片看108隻貓▼▼▼

+ 5 + 4 + 3

貓樂園的誕生

Elizabeth Liu家裡原本養了18隻安哥拉貓。至2015年，有位朋友向她求助，指有一個繁殖場結業，希望她可以接手場內18隻安哥拉貓，「多一隻、少一隻，唔係好覺嘅，於是我哋就收養埋。」

一句「唔係好覺」，為Elizabeth的家帶來意想不到的驚喜。原來，繁殖場18隻貓女全部懷有身孕，而且所有母貓都在相近的時間生產，「繁殖場可能幫佢哋打咗針，每胎都生8至10隻，我哋幫手餵奶、接生，都幾辛苦，簡直係我哋嘅黑暗時期。」Elizabeth說，當時居住的單位有千多呎，共四房。最後，她把全屋的貓貓按男、女獨立安置到房間裡，再逐一安排絕育。

意外懷孕？！

在安排貓貓絕育期間，Elizabeth去年有天突然收到工人姐姐通知，指家裡有貓BB出生：「咩話？有BB？無可能㗎喎！我即刻打畀我老公，同佢講屋企有貓BB。」Elizabeth丈夫馬上回家查看，發現有隻母貓剛誕下小貓。Elizabeth懷疑有未絕育的貓公，把頸圈弄丟，讓他們誤以為已絕育，繼而混進母貓群開枝散葉，當時家中貓隻數目亦在短時間急增至108隻。在愛護動物協會幫忙下，Elizabeth家裡的公貓已經全數絕育，目前仍有少量母貓等待絕育。

每次貓棒出動，貓貓們都會圍過來。（吳嘉俊攝）

無悔為貓月花6萬

迪士尼有一部動畫叫作《101斑點狗》，而Elizabeth家裡就是《108安哥拉貓》。為了讓貓有更大的生活空間，她更從市區搬出郊區村屋。要照顧108隻貓，到底要花多少錢呢？Elizabeth指出：「其實花嘅錢都多，1個月6萬左右。貓砂我哋會用豆腐砂，希望可以更加癖味，食物我哋會餵鮮食。」

她從不吝嗇於食物上，貓咪每天都會吃雞肉作主糧，亦會有牛肉、三文魚、紅蘿蔔、粟米等等，Elizabeth更會在食物裡加添營養補充品。「我寧願食好啲、食貴啲，等佢哋健康啲。佢哋病咗好易會互相傳染，好難逐隻照顧，而且睇到佢哋病，我哋都會好心痛。」

除了安哥拉貓，Elizabeth近年亦收養了幾隻英國短毛貓、異國短毛貓、金吉拉貓。（吳嘉俊攝）

+ 3 + 2

貓讓她學會愛

除了每月支付6萬元生活費，Elizabeth更未雨綢繆，為牠們儲一筆基金：「我唔知貓長命啲，定我長命啲，如果我仲有20年命，連利息大概可以儲到四、五百萬，如果我之後唔喺度，佢哋都有用呢筆錢可以用。」同時，她亦安排貓友接收牠們，照顧牠們的將來。

6萬元不是一個小數目，甚至是不少打工仔幾個月的薪金。問及Elizabeth為貓大灑金錢，她認為值得嗎？她表示得著比付出多，「我喺佢哋身上學到嘅嘢，比我付出嘅多，佢哋教識我咩喺愛、堅持、真誠、真摰，所以非常值得。貓狗非常有感情，試過我喺爸爸過身時，我返到屋企，所有貓狗都圍喺我身邊......呢種感情，係人畀唔到嘅。」

Elizabeth表示：「我覺得自己好幸福，有一個好支持我嘅先生同女。」（吳嘉俊攝）

辛苦嘅，但同時係一種享受。當你鍾意一樣嘢時，無論幾辛苦，你都會覺得享受。辛苦得嚟享受係快樂嘅。 貓主Elizabeth

Elizabeth：牠們跟我的兒女無分別

當她飼養第1隻貓時，她承諾會照顧牠一輩子，連帶牠的兒孫無一例外。儘管她能夠應付貓咪的生活費，不過每天固定24小時，Elizabeth每天起居生活、上下班，已經佔去她九成時間，能夠跟貓相處的機會並不多。她自知沒時間分給每隻貓，所以很樂意讓真正喜歡貓、想飼養貓的朋友領養，過去已經有七、八十隻貓被領養，有人曾問她：捨得嗎？她堅定地回答道：「我捨得，因為一個人對1隻貓，好過我一個人對108隻。愛唔係佔有，而係付出嘅。佢哋同我仔女無分別，我見到佢哋幸福，我就開心㗎喇。」