【淚崩】小狗為何站在廁所門外死守護主？　背後原來有段慘痛經歷

狗狗縱使曾經歷傷害，但牠仍會默默地守護著心目中牠認為重要的人。 台灣一名網友日前於網上論壇上載帖文，表示狗狗「阿貴」曾親眼目見前主人被虐死的畫面，其個性因此變得非常怕人，起初回到家時還一直躲在籠子裡避開家人的目光，但相處久了就會開始信任家人。某天當主人上廁所時就發現門外出現一個嬌小身影，探頭一看就見到滿臉擔心的阿貴…

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台灣一名網友日前於網上論壇上載帖文，表示狗狗「阿貴」曾睹見前主人被虐死的畫面，其個性因此變得非常怕人。（Dcard@v_1998）

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網民「v_1998」早前於網上論壇Dcard上載帖文寫道，家人於去年6月領養了一隻浪浪「阿貴」，由於毛孩曾睹見前主人被虐死的畫面，個性因此變得非常怕人，亦經常會找尋躲藏的空間避開人群。主人表示狗狗剛領養回家時完全不給任何人碰，後來經過家人兩個星期悉心的照顧，毛孩才終於卸下心防，開始會玩玩具，「一開始還會買玩具給牠玩，可是到後來開始沒對手，連石頭都可以咬壞」。

主人表示狗狗剛領養回家時完全不給任何人碰，後來經過家人兩個星期的悉心照顧，毛孩才終於卸下心防。（Dcard@v_1998）

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雖然阿貴對家人消去戒心，但牠仍然會害怕陌生人，主人笑說毛孩其實生性善良，有時還十分喜歡撒嬌，「我在上廁所的時候牠都會跑來看，咳嗽打噴嚏，牠都會看一下，跑來親人。」由此可見，即使狗狗曾遭受慘痛的傷害，心裡卻沒有仇恨，甚麼人對牠好，牠永遠都記得，主人亦表示希望藉此呼籲「領養代替購買」及「不棄養」的信息。

主人希望藉此呼籲「領養代替購買」及「不棄養」的信息。（Dcard@v_1998）

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不少網友得悉阿貴的經歷都紛紛表示被感動，「謝謝有你給牠一個家」、「我的狗狗也是我每次廁所就來看」、「好可愛！一臉欠疼樣」、「睡覺好醜好可愛XD」、「寵物就是單純天真，知道誰真心對牠好」。