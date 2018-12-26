貓貓收養回家後即贏嫲嫲芳心　網民被逼獻出房間：這樣好嗎…

有否發現當家人將動物帶回家時，你在家中的地位漸漸降低？台灣一位網友日前於網上論壇表示，任職獸醫的哥哥早前從客人手中接收了兩隻貓咪，豈料貓咪在新家生活不消三日，就已經取得嫲嫲的芳心，更成功攻陷這位網友的房間，「竟然從籠子入住到我的房間裡了，這樣真的好嗎？」

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台灣一位網友日前於網上論壇「Dcard」發帖表示，當獸醫的哥哥早前從客人手中接收了兩隻貓咪回家後，他在家中的地位開始受到威脅，「哥哥收編了兩隻客人負擔不起醫藥費留下來的浪浪，（但）今天他要搭飛機去澳洲玩三四個月。」這位網民又表示起初媽媽還表示要將貓咪趕出門口，因為牠咬傷了爸爸的金剛鸚鵡，但「恐怖」的事就準備發生...

網友發現兩隻貓咪來到新家生活三天後，行為開始「放肆」起來，本身住在籠子裡豈進駐了網民的房間！（Dcard）

這位網友發現兩隻貓咪來到新家生活三天後，行為開始「放肆」起來，本身住在籠子裡忽然進駐網民的房間，「跟我媽通電話的時候，我開玩笑的問為什麼是住我的房間不是住我哥的房間，（她就回我說）『啊你又不常回家，而且你那間上次我才整理過』，這樣真的好嗎？」

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