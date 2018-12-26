陌生母貓無私餵奶　讓被棄貓BB感受母愛

在美國，有5隻小貓咪在聖誕節前被人遺棄在圖書館門外，幸好有救援組織的幫忙，替牠們找到寄養家庭。更幸運的是，在機緣巧合下，一隻失去貓B的母貓被送到動物收容中心，並安排到與5隻小貓同一個家。在這寒冷的聖誕節，母貓與5隻孤兒小貓，終可在溫暖的家裡過節。

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5隻被遺棄的小貓咪，如果沒有被救起的話，後果將不堪設想。（Juliet's House Animal Rescue）

在12月19日時，有人在美國北卡羅來納州克納斯維爾這小鎮的圖書館門外，發現一窩小貓咪被遺棄。這些貓BB共有5隻，應該是剛出生後不久，牠們都顯得飢餓和恐慌。隨後貓B們便被送到當地的警察局裡，警員收到這批小貓咪後，便聯絡當地的動物救援組織Juliet's House Animal Rescue，希望尋求協助。

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5隻小貓爭著要喝奶，縱然這不是自己親生子裡，母貓也感到很滿足。（Juliet's House Animal Rescue）

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Juliet's House Animal Rescue很快便安排義工Casaundra Maimone，到警局將貓咪們接走，並讓她成為小貓們的寄養家庭。Casaundra很高興可以照顧這些小貓，當把貓咪們帶到家裡後，便立即為安排食物與地方讓牠們休息。

小貓咪們被人用超市的購物袋送到警局裡。（Juliet's House Animal Rescue）

那天晚上，貓咪們被安排睡在一張毯子上，但牠們沒睡得很好，牠們極之想念媽媽。小手牢牢的緊抓著毛毯，整夜都在哭。Casaundra為了安撫牠們，便將毛毯摟在懷內，希望能給更多溫暖與愛，令小貓們安定下來。

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貓B有新媽媽

一星期很快便過去了，小貓們開始安靜下來。而這時候，Casaundra突然收到Davidson County Animal Shelter的來電，查問她是否想領養一隻母貓。這母貓剛失去了牠的貓BB，因此顯得焦慮困惑，心煩意亂。牠還有母乳，但卻沒有小貓咪可以餵奶。當Casaundra聽到這消息後，便相當高興，很樂意把這母貓接回家，並介紹給家中那5隻孤兒貓咪。

小貓咪好奇心極強，吃飽後便四處探索。（Juliet's House Animal Rescue）

當母貓來到Casaundra家後，5隻小貓BB已很想親近牠。而母貓的母性本能也被引發出來，牠很自然地躺在地上，開始餵奶給5隻貓BB。5隻小貓咪雀躍地喝著奶，Casaundra亦大讚母貓的偉大，真高興牠們能融洽相處。

Casaundra實在很高興，她竟可為母貓與小貓們提供一個家，而且牠們就像一家人般，能融洽地在溫暖的家中，度過今年的聖誕節。