2柴犬慘成生仔機器！　無恥商家用完即棄　義工淚崩：狗狗很無辜

丟下動物的同時，其實如此同時你也丟下了良心。台南2隻浪浪早前疑被主人棄養於郊外空屋，著名動保人士徐文良接獲消息後立即趕至現場，徐表示其中一隻雙眼接近失明的赤柴獲救後，吃著由他提供的罐頭後竟默默流淚，無助的模樣讓人十分心疼。 徐文良又估計狗狗曾被商人當作「生仔機器」，又嚴厲譴責商人無恥行為，「牠們出生就註定被糟蹋，淪為生財工具，利用完了被當垃圾丟棄，被人驅趕。」

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動保義工徐文良本周二（25）收到台南居民通知有狗狗被棄養於郊外一所空屋，他與其他義工一行人抵達現場後，就發現兩隻黑柴和赤柴正瑟縮於一個滿布生鏽的金屬器具的屋子，毛孩們身型還相當瘦削，「一看就知道屋子已經廢棄，沒想到居然會有人將狗狗丟在此處一走了之。」

動保義工徐文良本周二（25）收到台南居民通知有狗狗被棄養於郊外一所空屋，當他與其他義工一行人抵達現場後，發現兩隻黑柴和赤柴正瑟縮於一個滿佈生鏽的屋子，毛孩們的身型還相當瘦削。（FB@徐文良）

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拯救完畢後，徐文良估計其中一隻腳上負傷的黑柴經已被丟棄於空屋3至4天，而另外一隻消瘦的赤柴則被發現睡在排水溝裡，「仔細檢查狗狗後，發現赤柴身上繫著項圈，雙眼接近失明。」徐表示起初毛孩們因為欠缺安全感不敢靠近他們，直至他溫柔地安撫並將毛孩抱起，狗狗才卸下心防。「其中一隻疑營養不良的赤柴吃了我的罐頭後，甚至默默地感動落淚，看了非常不捨。」

徐文良表示其中一隻疑營養不良的赤柴吃了罐頭後，甚至默默地感動落淚，讓他看了非常不捨.（FB@徐文良）

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通報人表示，台南該區經常有人棄狗、虐狗、毒狗，幾天前甚至發現地上有BB彈，當地不少毛孩都因此喪命，徐文良對此表示痛心，認為眾多的棄養事件中，到最後只會把罪怪在這些無辜的毛孩身上，「把責任推給憐惜這些浪犬的餵養人，卻忘了當初會導致這些悲劇發生的，是那些不負責任的棄養人。」

徐文良表示「拒絕購買動物」才是解決問題的根本，以免成為「浪浪出現」的幫兇，「從源頭控管、節育控制，問題自然就會減少！」（FB@徐文良）

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徐文良認為現時台灣有不少無良的商人與棄養人一而再利用毛孩作「生仔機器」，等到牠們失去利用價值時就任意丟棄，「出生就注定被糟蹋，淪為生財工具，利用完了被當垃圾丟棄，被人驅趕。」



徐文良又表示「拒絕購買動物」才是解決問題的根本，呼籲人們不要成為「浪浪出現」的幫兇，「從源頭控管、節育控制，問題自然就會減少！」

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