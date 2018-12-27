狠心主人駛至荒地「撇甩」狗狗　動保：我們會為無辜的牠討回公道

狗狗是最忠心的動物，只要認定了主人就會毫無保留地付出牠的愛，但往往牠們卻是受傷害的一群。 網上最近瘋傳一段令人髮指的閉路影片，事緣英國斯史篤城一位主人為扔棄狗狗，竟特意開車載著狗狗到公路某處並將毛孩丟包！起初狗狗還未有意識到牠準備被遺棄，還不停搖著尾巴繞著車子，但最後主人仍狠心踏上油門駕車揚長而去，當地動保組織得悉事件後立即表明會追查主人的身份，誓言要讓他受到應有的懲罰。

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棄養事件發生於英國史篤城，一名女飼主被閉路電視拍到她開著車，駛到一條人煙稀少的郊外馬路邊，從影片中可見主人下車後牽著她的狗狗，毛孩起初還以為是外出散散步，席間狂搖著尾巴，還興奮地跳上跳下要和主人玩。

網上最近瘋傳一段令人髮指的閉路影片，事緣英國斯史篤城一位主人為扔棄狗狗，竟特意開車載著狗狗到公路某處並將毛孩丟包！（影片截圖）

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但當下一刻狗狗要去尿尿時，主人竟趁機衝上車，即使狗狗不停在車門旁攀抓吠叫，主人仍然無動於衷，不打開車門讓毛孩上車，未久更無情地踩上油門揚長而去。事發後一小時，有路人發現狗狗隻身於路邊徘徊，續將牠送到附近的獸醫診所，後來再轉送牠至皇家防止虐待動物協會（RSPCA）。

動保組織RSPCA發言人表示已著手調查主人的身份，又呼籲大眾如有資料可向他們提供線索，為無辜被拋棄的狗狗討回公道。（資料圖片）

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動保組織RSPCA發言人表示已著手調查主人的身份，又指狗狗雖然身上裝有晶片，但發現上面登記的名字不是毛孩現任的主人。因此組織決定公布相關的閉路電視影片，呼籲大眾如有資料可向他們提供線索，為無辜被拋棄的狗狗討回公道，「史努比（Snoopy）才二歲就已經歷了三任主人，這遺棄手法可怕到令人無法置信。」

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