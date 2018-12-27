澳門5隻格力犬移民美國　義工：狗狗幾乎被賣到狗肉巿場

本月初澳門逸園原計劃於澳門路環設立領養中心，惟場地未符合要求因此被逼取消，外界都相當關注狗狗們的命運，幸好在中美義工協助下，當中500隻格力犬逃過被屠宰厄運找到安身之所，5隻狗狗已抵達美國，分別住在多個寄養家庭，志願組織稍後將會安排牠們被善心人正式領養。

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本月初澳門逸園原計劃於澳門路環設立領養中心，惟場地未符合要求因此被逼取消，幸好在中美義工協助下，當中500隻格力犬逃過被屠宰厄運找到安身之所。（霍士新聞網截圖）

早前有格力犬幾乎被賣到中國狗肉巿場

有份參與是次拯救行動的德州志願組織「Greyhound Rescue Austin」負責人賴恩利（Sandi Reinlie）接受傳媒訪問時表示，不少逸園狗場內的格力犬都有體重不足的問題，其中有400隻更因傷已被人道毀滅，Sandi又指是次獲救的500隻格力犬，早前更幾乎被賣到中國狗肉巿場，幸好牠們最終逃出鬼門關，現時至少有五隻格力犬留在德州，其餘的就暫居紐約州。

德州志願組織「Greyhound Rescue Austin」負責人賴恩利表示早前有500隻格力犬幾乎被賣到中國狗肉巿場，幸好牠們最終逃出鬼門關。（霍士新聞網截圖）

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逸園將面臨合共逾2,500萬澳門幣罰款

本月初澳門逸園原計劃於澳門路環設立領養中心，惟場地未符合要求因此被逼取消，逸園由於未能於限期前領回逾500隻格力犬，澳門民政總署因此向逸園提出控訴，並建議按《動保法》，向逸園提出合共逾2,500萬澳門幣（約310萬美元）罰款。

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